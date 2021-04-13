Saygı Öztürk: Sayıştay denetim sonuçlarının sadece bir kısmını görüyoruz, asıl yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararı kısmı karanlıkta kalıyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Sayıştay’ın denetim raporlarını irdeledi. Sayıştay'ın web sayfasında yayınlanan yargı kararlarında kamu zararının hangi kuruma ait olduğunun görülemediğini; yargılama sonunda artık kesinleşmiş olan ilgili kuruma ait kararların kurum bazlı tasnif edilerek TBMM'ye sunulmadığına işaret eden Öztürk, “O halde bizler ayın yarım ay halinin sadece aydınlık kısmını gördüğümüz gibi Sayıştay Denetim sonuçlarının sadece bir kısmını görüyoruz. Asıl yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararı kısmı karanlıkta kalıyor” dedi.

Sayıştay’ın performans raporları ile kurumların performanslarının ölçülemediğine dikkati çeken Öztürk, “Açın web sayfasından performans raporlarına bakın. Bu raporların diğer ülke Sayıştaylar'ının hazırladığı performans raporlarıyla uzaktan yakından ilgisi yok” diye yazdı.

Sayıştay’ın performans raporlarını, “Hiçbir önemli konu ve soruna ışık tutmayan anlamsız tespitlerden ibaret boş raporlar” diyerek eleştiren Öztürk, Sayıştay’ın Rapor Değerlendirme Kurulu’ndaki isimlerin TBMM tarafından seçilmiş ve tamamına yakını mevcut iktidar döneminde üye olmuş kişilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Öztürk devamında şunları kaydetti:

“Bizler aslında bu kurulun son şeklini verdiği raporu görüyoruz. RDK üyelerinin hiçbir sorumluluğu yok. Kararları Meclis'e bile kapalı. Hangi gerekçeye dayanarak bulgular kaldırılıyor ve yerleri değiştiriliyor denetçiler dahi bilmiyor. Sonuçta Sayıştay denetim ekiplerinin hazırladığı denetim raporları benzetme yerindeyse RDK tüneline tren olarak girip tek bir vagon olarak çıkıyor. Kamuoyu ve Meclis, aslında “Sayıştay Raporu” diye bu vagona biniyor. Bu açıdan RDK, raporları değerlendirme işlevini terk ederek adeta “Rapor Dönüştürme Kurulu” halini alıyor.”

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