Saygı Öztürk: O ses kaydında bomba isim var

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ara buluculuk yaparken kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürdüğü HaberTürk sunucusu Veyis Ateş’le gerçekleştirdiği görüşmenin 12 dakikalık ses kaydını yazdı.

Ses kaydında başka isimlerin de olduğunu söyleyen Öztürk, “O da konuşmanın sonuna doğru patlıyor. Çünkü, ismi geçen bomba bir isim… O kişinin para olayının içinde olup olmadığını tabii ki biz bilemeyiz” diye yazdı.

Öztürk yazısında şu değerlendirmeleri yaptı:

Dosyada gizlilik olmasına rağmen, içeriğinde olduğu öne sürülen bazı bilgileri basına servis edenlerin de para isteyen lobinin içinde olduğu akla geliyor. Şöminede telefon yakılması iddiası var. Peki bunlar dosyada var mı? Gerçek olmayan bilgiler basına servis ediliyorsa, “Lobi”, “Klik” denilen kişiler de bunun parçası demektir. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bir kişi tutuklanmıştı.

Başı derde giren bir dostuna, gerçeklerin ortaya çıkması için yardımcı olunabilir. Bu insani bir olaydır. Ama işin içine para giriyorsa durum değişir. Belki aynı durumla karşılaşan başka iş insanlarından da bu yolla para istenmiştir. Sezgin Baran Korkmaz, kendisinden para istenmesine “Hayır” dediği için o ses kaydını ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Konuşmaya göre Veyis Ateş, o parayı doğrudan kendisine istemiyor. Bu olayın arkasında “iş bağlayan”, “İş çözenler” olduğu anlaşılıyor. Bu durumda, Veyis Ateş de o kişileri tanıyor demektir. Bu gözden kaçırılmamalı.

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