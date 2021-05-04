Saygı Öztürk: Milli Eğitim Bakanlığı, sanki binası, öğretmeni yokmuş gibi gizli protokollerle eğitimi yavaş yavaş dini vakıf ve derneklere bırakıyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdiği bugünkü yazısında, “Salgın döneminde eğitimde yaşananlar bir yana, dini vakıf ve dernekler okulları denetimleri altına almak için çok sistemli çalışmalar yürütüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sanki binası, öğretmeni yokmuş gibi gizli protokollerle eğitimi yavaş yavaş bu vakıf ve derneklere bırakıyor. Eğitimle ilgili yapılan toplantılarda il müftüleri, milli eğitim müdüründen daha çok söz sahibi oluyor” diye yazdı.

“Dini vakıf ve derneklerin oluşturduğu, ‘Eğitime Destek Platformu-EDEP’ il ve ilçelerde toplantıları Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İmam Hatipliler Derneği, TÜGVA gibi kuruluşların öncülüğünde yapıyor” diyen Öztürk, “Milli Eğitim Bakanlığı dini derneklere, vakıflara niçin ihtiyaç duyuyor?” diye sordu.

Öztürk yazısının sonunda, “Gelişmeler, okulların anahtarının gelecekte bu vakıflara, derneklere bırakılacağını gösteriyor. Şaşırmayın ve dikkate alın” diye yazdı.

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