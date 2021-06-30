Saygı Öztürk: Milletvekili – bürokrat kavgası istifa getirdi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, geçen yıl 22 Ağustos’ta Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından görevden alınan, Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın’ın yerine atanan Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan’ın önceki gün görevden alınmak için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vermesini yazdı.

Aslan’ın İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği dilekçenin ardından ayrılma gerekçesi olarak açıkladığı şu satırları hatırlattı:

“Salı günü bir milletvekilimizle, dereden kaçak alınan kum-çakıl konusunda talihsiz bir görüşme yaşadık. Hayatta insan olarak duruşumu belirleyen temel doğrularımdan birisi de ‘Haksızlık karşısında eğilmeyin, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz' düsturudur. Sayın milletvekilinin gayrihukuki bir durumu savunmak adına şahsıma ve personelime dönük nezaketten uzak tavrına doğrular ve nezaket hususlarının hatırlatılması yönünde yüksek volümlü bir diyalog gelişmiştir.

Konu tarafımdan bakanlığımıza iletilmiş ve bakanlığımızın daveti üzerine Ankara'ya gelerek, konuyu sayın bakanımız ve bakan yardımcılarımızla görüştüm. Keyfiyet hususunda oldukça sıcak karşılandım. Ancak oluşan sosyolojik şartlar çerçevesinde huzur içinde ve verimli bir şekilde çalışma olanağı kalmayacağı gerekçesiyle görevden affım ile müfettişlik görevime iademi istedim ve bugün dilekçemi sundum.”

Aslan’ın tartıştığı kişinin AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk olduğuna dikkati çeken Saygı Öztürk, “Genel Sekreter, ‘istifa ettiğini’ duyurdu ama istifasını mutlaka geri alacaktır. İçişleri Bakanı, kendisine, ‘Hele biraz bekle’ demiştir. Siyasi hayatının en zor günlerini geçiren ve yarın ne patlayacağı belli olmayan ülkemizde bakan Giresun'la uğraşmak istememiştir” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.