Saygı Öztürk: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’na teslim ettiği dosyaların ne olduğunu açıklamamakla birilerini korumuş olmuyor mu?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkarılan ve el konulan İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili dosyaların akıbetini sorguladığı bugünkü yazısında, “Birilerini korumak için bakanlığın dosyaları beklettiği kanısı da yaygın. O yüzden bakanlık o dosyalarla ilgili neler yaptığını, niçin beklettiğini açıklamalı” dedi. Öztürk, “Büyükşehir Belediyesi de teslim ettiği dosyaların ne olduğunu açıklamamakla birilerini korumuş olmuyor mu?” diye sordu.

Öztürk, “ceza soruşturmasında, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleriyle ilgili soruşturma izni vermenin İçişleri Bakanı'nın yetkisinde olduğu; belediye başkanı ve meclis üyelerinin dışındaki belediye görevlileri hakkında soruşturma izin verme yetkisi ise o ilin valisine ait olduğu” bilgisini paylaştığı yazısında şöyle dedi:

“Yapılan disiplin soruşturmalarında, suçlu bulunan belediye görevlileri hakkında memuriyetten çıkarma yetkisi varken, yapılan değişiklikle bu yetki belediyeden alındı, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na verildi. Belediyenin, memurlarla ilgili işlem yapmasının önü de kapatılmış oldu.

Peki o dosyalarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir şeyler yaptı mı? Bilinen, 35 dosyanın İçişleri Bakanlığı'nda bekletildiğidir. Yani, haklarında önemli iddialar bulunan belediye bürokratları böylece korunmuş oluyor. İyi de nereye kadar, ne zamana kadar bu koruma-kollama işi devam edecek?”

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