Saygı Öztürk: Göç İdaresi, geri gönderemediği Afganlıları gözlerden uzak tutmak için küçük illere gönderiyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye’ye göç eden yabancı uyruklu vatandaşların neler yaşadıklarını anlattığı bugünkü yazısında, “Yabancılarla ilgili ihbarlar oluyor. Polis ya da jandarma yakaladığında eğer üzerlerinde kimlik kartı varsa ona göre, yoksa beyanına göre tutanak düzenliyor ve bunları Göç İdaresi'ne bağlı en yakın ‘Geri Gönderme Merkezi’ne götürüyor. Ama bu işler öyle kolay olmuyor. Bilseniz ne çileler çekiliyor” dedi.

“Açıkçası yabancı uyrukluları kimse yakalamak da istemiyor. Çünkü, Geri Gönderme Merkezleri dolu olduğu için yakalamaları halinde başlarına bela oluyor” diyen Öztürk, Geri Gönderme merkezlerinde sığınmacıların 6 aydan fazla tutulamadığını belirterek, Göç İdaresi’nin geri gönderemediği Afganlıları, gözlerden uzak tutmak için küçük illere gönderdiğini ifade etti.

Afganlıların ülkelerine dönmemek için intihara kalkıştığını, onlara verilen temizlik ürünlerini yiyerek hastaneye kaldırılmalarını sağladıklarını, böylece Türkiye’de kalma sürelerini uzattıklarını belirten Öztürk, “Böylece Türkiye'de kalma süresini uzatıyorlar, gözetim altında tutuldukları süre içinde ülkelerine gönderilişlerini engellemek için 6 ayı doldurmaya çalışıyorlar. Çünkü, Geri Gönderme Merkezi'nde 6 ayı dolduran ülkesine gönderilemiyorsa Geri Gönderme Merkezi'nden çıkarılıyor” diye aktardı.

“Düzensiz göçmenler kuşkusuz sadece Afganistanlı değil. Başka ülkelerden de gelenler var. Onlar da ülkelerine dönmemek için her şeyi yapıyor” diyen Öztürk, “Onlar bir yana ‘Yabancı Terörist Savaşçılar’ da başa bela” dedi. “Kendi ülkeleri de onları kabul etmiyor. Bize kaldılar” diyen Öztürk, “Onların tutulduğu bölümlerde güvenliği komandolar sağlıyor. Teröristlerin, Türkiye'de ne zamana kadar kalacakları da bilinmiyor. Al başına belayı…” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.