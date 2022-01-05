Saygı Öztürk: Emniyet, Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü’nü niçin aldırdı?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara-Çubuk’taki şehit cenazesi ziyaretinde uğradığı saldırıda yanında olan koruma müdürü Koray Aslan’ın görevden alınması için Emniyet tarafından CHP’ye yazı gönderildiğini yazdı.

İçişleri Bakanlığı’nın Çubuk’taki cenaze töreninde CHP liderinin koruma müdürünün Akkuzulu'ya gideceğini emniyete zamanında bildirmediğini öne sürdüğünü, ardından hakkında soruşturma açıldığını hatırlatan Öztürk, ardından bakanlığın, Koray Aslan’ı 2'inci sınıf emniyet müdürü rütbesindeyken ‘kadrosuzluk' gerekçesini gösterip emekliye sevk ettiğini ifade etti.

“Buna rağmen; Kılıçdaroğlu, Aslan'ı bırakmadı, Güvenlik ve Protokol Müdürü olarak görevlendirdi. Aslan, yeni titriyle de Kılıçdaroğlu'nun fiilen koruma müdürlüğünü yapıyordu. Baktılar olmuyor, İçişleri Bakanlığı, Koruma Müdürü Koray Aslan'ın görevden alınması için CHP'ye yazı gönderdi” diyen Öztürk, gerekçe olarak, Aslan'ın emekli olması nedeniyle emniyetle iletişiminde aksamalar yaşandığını gösterildiğini kaydetti.

“Oysa aksayan bir şey yoktu. CHP Genel Başkanı buna rağmen değişikliğe gitmedi. Emniyet ikinci kez yazı gönderince değişiklik gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürlüğü'ne Emniyet Müdürü Cihangir Sağıroğlu görevlendirildi” diyen Öztürk, “Gerilimin yüksek, Kılıçdaroğlu'nun sürekli hedef gösterildiği bir dönemde Cihangir Bey ve arkadaşlarını zor günler bekliyor demektir” ifadesini kullandı.

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