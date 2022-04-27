Saygı Öztürk: Devletin gizli bilgilerine Göç İdaresi'nde şirketlerin çalıştırdığı kişiler de ulaşabiliyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Göç İdaresi'nde çalışanların büyük bölümünün yabancı dil bilmediğini, bu yüzden hizmetin daha çok Türk vatandaşlığına alınmış yabancıların çalıştırıldığı şirketlerden alındığına dikkati çekti.

“Burada vahim bir durum var” diyen Öztürk, “Tercümanların, görevli memurların şifresiyle sisteme girmelerine ve işlem yapmalarına izin veriliyor. Yani, devletin gizli bilgilerine şirketlerde çalışanlar da ulaşabiliyor. Neden mi böyle? Dil bilen personel sayısının yetersizliğinin yanı sıra personel yetersizliği iş yükünü kaldırmaya yetmiyor. İnsanların canla-başla çalıştığını da görüyoruz. Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nde uzayıp giden kuyruk görürsünüz” ifadelerini kullandı.

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