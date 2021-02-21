Saygı Öztürk: Daha önce çıkarılan söylentilerde sivil-resmi 24 kişi deniliyordu; başka rehineler var mı?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Gara operasyonuna ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Bölücü örgütün kaçırdığı ve halen elinde tuttuğu kişiler var mı?” sorusunu gündeme getirdi.

“Daha önce çıkarılan söylentilerde sivil-resmi 24 kişi deniliyordu” diyen Öztürk, “Bu konuda yöneltilen 10'u aşkın önergede “Kaç kişi?” sorusuna daha önce de hiç cevap verilmedi. Dileriz, başka yoktur” diye yazdı.

Geçmişte kaçırılan asker, polis, kamu görevlisi ve vatandaşlar için her zaman operasyon yağılmadığını; bazı derneklerin, siyasilerin veya kanaat önderlerinin devreye girmesiyle kurtarmalar yapıldığını ifade eden Öztürk, “Evet, 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi. Evet, çok üzücü. Ama bu olay üzerinden Türk Milleti'nin gözbebeği olan Silahlı Kuvvetlerimiz'i yıpratmayalım. Cumhurbaşkanları, kabineler gelir geçer ama devlet ve ordu bakidir” diye yazdı.

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