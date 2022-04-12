Saygı Öztürk, CHP’ye gelen "AKP’li vekilin damadının gümrük kaçakçılığı" ihbarını yazdı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün soru ve araştırma önergesi verdiği, devleti 1.5 milyon dolar vergi kaybına uğrattığı tahmin edilen scooter ithalatını yazdı. Öztürk'ün aktardığına göre aynı şirketin scooter kullananların kredi kartı bilgilerinin başkalarına satılıp satılmadığının tespiti için de Ticaret Bakanlığı'ndan talepte bulunduğunun kaydetti.

CHP Genel Merkezi'ne son dönemlerde ilginç ihbar mektupları, eklerinde belgeler geldiğini söyleyen ve bunlardan birinin siyasetçi damadının bulunduğu gümrüklerle ilgili olduğunu belirten Öztürk, iddia konusunun “Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin gümrük kaçakçılığı, kredi kartı bilgilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı bir biçimde paylaşması” olduğunu aktardı.

Öztürk’ün aktardığına göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ü konuyu araştırmakla görevlendirdi.

Öztürk bugünkü yazısında iki milletvekilinin araştırmasında söz konusu ithalatla ilgili kritik olan bölümlere dikkati çekti. Şirket sahibinin kayınpederinin AKP milletvekili olduğunu ve bu iş insanın nikâh şahitleri arasında gümrüklerin bağlı olduğu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da bulunduğuna işaret eden Öztürk, 6 Nisan 2022'de söz konusu iddia ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

"Çin'deki aynı firmadan aynı model scooter ithal eden iki firmanın Türkiye'de kuruluş adresi Şişli"

Öztürk söz konusu şikâyete konu olan ithalatla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi, Çin'de yerleşik Nınerbot (Hong Kong) Trading Limited şirketinden bir yılda 8 bin 31 adet SNSC 2.3 model Scooter ithal etti. Birim fiyatının 205 dolardan Türkiye'ye teslim edildiği beyan edildi. Aynı firmadan, aynı model scooter alan ikinci bir firma tanesi 206 dolardan bir yılda 5 bin 984 adet Türkiye teslimi yani sigortası ve navlunu ödenmiş haliyle (CİF) ithal etti. Bu iki firmanın ithalatında scooter başına sadece 1 dolar oynamasını milletvekilleri, ‘İki firmanın şüpheyi ortadan kaldırmak için perdeleme yapmak’ olarak yorumluyor.

Oysa aynı model SNSC 2.3 model scooteri başka bir firma tanesi 345 dolardan 5 bin 776 tane fabrika teslimi yani sigorta ve navlunu ödenmeden (FOB) Çin'den teslim aldığını beyan etti. Bunun üzerine sigorta ve navlun bedeli eklendiğinde basit bir hesapla 390 dolara Türkiye teslimi olduğu görülüyor. Bu firma da 5 bin 776 adet ithal etti. 205 -206 ve 345 dolardan ithal edilen scooterler için yüzde 6 gümrük vergisi, yüzde 20 ilave gümrük vergisi, yüzde 3 ÖTV ve yüzde 18 KDV tahsil ediliyor.

Milletvekilleri ellerindeki bilgilerle yetinmeyip Çin'deki aynı firmadan aynı model scooter ithal eden iki firmanın Türkiye'de kuruluş adresi Martı firmasının da olduğu Şişli ilçesi. ABD'de kurdukları teknoloji şirketlerinin de yine birbirlerine çok yakın Delawera adresini kullandıklarını saptadılar.”

“Bir yılda yapılan scooter ithalatında devletin vergi kaybının yaklaşık 1.5 milyon dolar”

Öztürk, firmalarının aynı yerlerde bulunmasının neden garip olduğuna ilişkin şu sözlerini aktardı:

“İki firmanın Çin'deki aynı firmadan aynı bedellerle aynı model scooter ithal etmesi, kuruluş yerlerinin İstanbul'da aynı ilçede, ABD'de de aynı kentte olması hayatın doğal akışına terstir. Scooterin gümrükte ödenen KDV dahil gümrük yükünün yüzde 53.14 olduğu hesaba katılırsa, bir yılda yapılan scooter ithalatında devletin vergi kaybının yaklaşık 1.5 milyon dolar olduğu tespit edildi. Cezalarıyla birlikte 10 milyon dolara yaklaşan bir vergi kaybından söz ediyoruz. Vergi kaçırmak amacıyla kıymetler düşük beyan ediliyor.”

Scooter kullananların kredi kartı bilgileri başkasına mı satıldı?

“Eğer iddialar doğruysa hem Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet edildi hem de nitelikli ve organize bir biçimde yapıldı” diyen Öztürk, şunları kaydetti:

“Scooter kullanabilmek için kredi kartınızı okutmanız gerekiyor. Kredi kartı bilgilerinin başkalarına satılıp satılmadığının tespiti için iki milletvekili Ticaret Bakanlığı'ndan talepte bulundu. Milletvekillerinin bu bilgilere ulaşması mümkün değil. Ancak, şüphelerin ortadan kalkması, söylentilerin son bulması, doğruysa yapanların cezalarını çekmeleri de gerekiyor. Polat ve Bülbül, bu amaçla Bilim ve Teknoloji Kurumu'na, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde başvurdu. İki milletvekilinin araştırması bununla bitmiyor. TBMM Başkanlığı'na Ticaret Bakanı'nın da cevaplandırması istemiyle scooter ithaliyle ilgili soru önergesi verildi. Bakalım, firma sahibinin nikah şahitliğini yapan Bakan Mehmet Muş, cevap verecek mi?”

Saygı Öztürk'ün yazısı için tıklayın.