Saygı Öztürk: Bir emniyet yetkilisi, "MOBESE kayıtları bizden çıkmadıktan sonra hiçbir yerden çıkması mümkün değil" dedi; kimin talimatı oldu?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntüleri için gözlerin İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a çevrildiğini yazdı.

“MOBESE kayıtlarını kim çıkardı, bunun için kimin talimatı oldu, kayıtlar çıkarıldıktan sonra kime teslim edildi, sonra basına servisi kim yaptı?” sorularını gündeme getiren Öztürk, görüntülerin ancak şu hallerde emniyet dışına çıkarılabileceğini belirtti:

“Savcılık makamının isteği üzerine yürütülen bir soruşturma kapsamında olayın çözülmesi için istenebilir.

Mahkeme tarafından yürütülen bir kovuşturma kapsamında olayın aydınlatılması için istenebilir.

İdari soruşturma kapsamında ön inceleme, araştırma-soruşturma kapsamında alınabilir.

Bir olayın aydınlatılması için yetkili makamların görev alanları içinde ve talimatla bu görüntüler alınabilir. Bunlar istihbarat, güvenlik amaçlı olduğu gibi kamuoyunu bilgilendirmek için alınabilir.”

Bu görüntüleri kopyalayabilmek için her polis memurunun şifresiyle bir sisteme giriş yaptığını belirten Öztürk, Aktaş’ın konunun soruşturulması için müfettiş talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Öztürk, yazısında ismini vermediği bir emniyet görevlisinin “MOBESE kayıtları bizden çıkmadıktan sonra hiçbir yerden çıkması mümkün değil. Bu işin gizli kalması da asla kabul edilemez. Bugün olmasa bile yarın ortaya çıkacaktır” dediğini de belirtti.

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