Saygı Öztürk, 29 yıl önceki Uğur Mumcu’nun otopsi tutanağını paylaştı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, gazeteci Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993’te katledilmesinin ardından iki bilirkişi ve bir otopsi teknisyeninin kaleme aldığı tutanağı paylaştı. Öztürk, "Tutanak Mumcu'nun nasıl alçakça katledildiğini gösteriyor" dedi

Adli Tıp Uzmanları ve Bilirkişiler Dr. Tülay İşbaşar, Dr. Ertan Güven, Otopsi Teknisyeni ve Morg Görevlisi Gökmen Demir'in imzası olan 29 yıl önce tam da 25 Ocak 1993'te imzalanan tutanaktaki ifadeler şöyle:

“25.01.1993 günü saat 11.30 sıralarında Adli Tıp Grup Başkanlığı Morguna gelen emniyet görevlisi elinde bulunan siyah poşet içinde 24.01.1993 günü arabasının infilak sonucu ölen Uğur MUMCU'ya ait cesetten olay yerinde etrafa ve arabaya dağılmış vaziyette bulunan ve toplanan ceset parçalarının D.G.M. savcılarının isteği üzerine morga götürülmesini ve cesedin yanına bırakılmasını söylediklerini beyan etmiş olmakla söz konusu poşetteki parçalar incelendi; Toprak, kum ve döşeme elyafı ile bulaşık iç organ parçaları temizlendi. İki kilo ikiyüzelli gr. (2 bin 250 kg) tartıldı. Bütün organların yağ, is ve dumanla bulaşık olup, özelliklerini tamamen kaybetmiş olduklarını deri, kemik, kas, tendon, damar ve muhtelif iç organlara ait infilak nedeniyle parçalanmış insan vücudunun değişik dokularına ait parçalar oldukları anlaşılmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir metal parçasına rastlanılmamıştır. Söz konusu parçalar morgda muhafaza edilmekte olan Uğur Mumcu'ya ait cesedin yanına konulmuştur. Bu tutanak aşağıda imzaları bulunanlarca iki nüsha olarak imza altına alınmıştır.”

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