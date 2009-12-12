'Saygı gösterilmeli, mahkeme ne yapsın'

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, kapatma kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Ümit ederim ki herkes bundan gerekli dersi çıkarır. Anayasa ve kanunlar ortada, mahkeme ne yapsın'' dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için bulunduğu Karadağ'da, temaslarını izleyen gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, DTP'nin kapatılması ve bundan sonraki sürece ilişkin soruları yanıtladı.



Anayasa Mahkemesi'nin, DTP'nin kapatılmasına ilişkin kararı oy birliği ile aldığını anımsatan Gül, karara saygı göstermek ve uygulamasını beklemek gerektiğini ifade etti.



Gül, şöyle konuştu: ''Gönül arzu ederdi ki parti yöneticileri, partilerini korumak için gerekli özeni ve dikkati göstermiş olsalardı. Anayasa ve kanunlar ortada, onlar bu özeni göstermeyince Anayasa Mahkemesi ne yapsın. Şu hepimizin şahit olduğu bir şey ki terör örgütünü, varoluş sebebi olarak ilan eden parti yöneticileri olduğu sürece mahkeme ne yapacak.''



Cumhurbaşkanı Gül, ''Bundan sonraki sürecin serinkanlı geçmesi açısından DTP yöneticilerine bir mesajı olup olmayacağının'' sorulması üzerine, ''Parti yöneticileri, topyekün demokratikleşme sürecini, Meclise geldiklerinde kendilerine gösterilen ilgiyi anlayabilselerdi'' diye konuştu.



En başta kendisinin hiçbir ayrım yapmadığını ve dışlamada bulunmadığını anlatan Gül, grubu olan siyasi partilerin tamamına eşit davrandığını kaydetti. Gül, ''Bütün bunların anlaşılamadığı ve değerlendirilemediğini görüyorum'' dedi.



Türkiye'nin, dönüşü olmayan bir şekilde demokrasi standartlarını yükseltme ve bu konudaki eksikliklerini giderme arzusunda olduğunu vurgulayan Gül, Türkiye'de çoğulculuğa inanıldığını söyledi.



Çok partili sistemin, partilerin farklı farklı fikirleri olması anlamına geldiğini ifade eden Gül, farklılıkları ayrılık unsuru olarak görenlere daima karşı çıkıldığını belirtti.



Çoğulculuğun ve farklılıkların zenginlik olduğunun, önemli bir değer olarak anlaşılması gerektiğinin altını çizen Gül, ''Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Ümit ederim herkes bundan gerekli dersi çıkarır'' diye konuştu.