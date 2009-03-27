Saygı duruşunda oryantal müzik krizi

İstiklal Marşı'nda oryantal krizi! - VİDEO

Arınç: İstiklal Marşı özel törenlerde okunmamalı

Sözleri tartışılmıştı

AKP Manisa Milletvekili ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın, seçim çalışmaları kapsamında parti adaylarıyla birlikte Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunduğu sırada ses sisteminden oryantal müzik verildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'na geçilirken hareketli müzik, partilileri ve alanda toplananları şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşlar, `yuh' çekerek tepkisini dile getirdi. Arınç ise "Bu yanlışlıktan keyif duyup da yuhalayanlara yazıklar olsun" dedi.Olay, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, geçen salı günü Köprübaşı İlçesi'ndeki seçim gezisi sırasında meydana geldi. AKP'nin Köprübaşı Belediye Başkan adayı Zafer Mergen'e destek vermek için ilçeye gelen Arınç, yanındaki partililerle birlikte akşam üzeri, meydandaki Atatürk Anıtı'nın önüne giderek saygı duruşunda bulunmak istedi. Bülent Arınç, Zafer Mergen, Köprübaşı Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Kışla ve AKP İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Akçiçek'in de aralarında bulunduğu 50 kişilik grubun saygı duruşuna geçtiği sırada, meydana kurulan sistemden `ti' sesi verildi. AKP'liler ile anıtın etrafında toplanan yaklaşık 150 kişilik grup tam İstiklal Marşı için hazırlık yaparken, sistemden verilen oryantal müzik şaşkınlık yarattı. Alanda buz gibi bir hava estiren müziğin ardından, etrafta toplananlardan `yuh' sesleri yükseldi. Ardından hemen İstiklal Marşı'na geçildi.Marş sonrası kürsüye çağrılan Bülent Arınç, yuhlayanlara tepki gösterdi. Arınç, "Biraz önce saygı duruşu yapılır İstiklal Marşı söylenirken, İstiklal Marşı'mızın arasına başka bir şey karıştı. Herhalde bunu bekleyenler var içimizde. Bu yanlışlıktan keyif duyup da yuhalayanları duydum, yazıklar olsun" dedi. Bunun üzerine vatandaşlar, Arınç'ın konuşmasının bitimini beklemeden sessizce alanı terk etti.TBMM eski Başkanı, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Platform Adana'nın organize ettiği `Demokratikleşme ve Ekonomi' konulu konferansta yaptığı konuşmada resmi bayramlar, resmi törenler ve milli maçların dışında özel toplantılar ve törenlerde saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı okunmasını gerek olmadığını söylemiş, bu sözleri tartışma yaratmıştı.