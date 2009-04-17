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Say’dan Sezen Aksu'ya mektup

Fazıl Say, mektuplarına bir yenisini daha ekledi. Sezen Aksu’ya sitem etti, Altan kardeşlere de ağır eleştirilerde bulundu.

17 Nisan 2009 03:00

Fazıl Say, mektuplarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez Sezen Aksu’ya ‘Daha ne kadar sessiz kalacaksın?’ diye sitem eden Say, Altan kardeşlere de ağır eleştirilerde bulundu. 

Sezen Aksu'dan Say'a yanıt

'Çok ihtiyaç var kadın sana'

Facebook’ta yazdığı mektupla Sezen Aksu'ya sitem eden Say, “Sezen Aksu, bir tek sorum var; Daha ne kadar sessiz kalacaksın? Türkan Hoca’yı o halde görünce için acımadı mı? Masum değiliz hiç birimiz... Haydi alana! Şimdi inandır bizi gerçekten senin sen olduğuna... Çok ihtiyaç var kadın sana... Haydi! Haydi!...”

Altanlar’a yüklendi

Say yine Facebook’ta Ahmet Altan ve Mehmet Altan’a ağır eleştirilerde bulundu: “Ahmet iyi bir edebiyatçı olamadı. Mehmet kaale alınmayan bir iktisatçı. Taraf gazetesi... Ahmet Altan... 2.Cumhuriyet.. Mehmet Altan... Bunlar hakikaten değerli bir yazar olan Çetin Altan’ın oğulları... Ama kendileri ne değerli bir yazar ne de filozof olabilmişler...

Baykal’a da mektup yazmıştı

Ünlü piyanist Fazıl Say, 29 Mart yerel seçimleri sonrasında Facebook’taki sayfasından CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a da açık mektup yazarak, parti yönetiminin izlediği politikayı eleştirmişti.

Beş sayfalık mektubunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “usta bir lider olduğunu” ve aldığı yüzde 39’luk oyu asla kaybetmeyeceğini savunan Say, Deniz Baykal’a CHP’nin aldığı oylar sizin oylarınız değil” demiş, Baykal’ın eleştiri oklarına hedef olmuştu.

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