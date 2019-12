Say’dan Sezen Aksu'ya mektup

'Çok ihtiyaç var kadın sana'

Altanlar’a yüklendi

Baykal’a da mektup yazmıştı

Facebook’ta yazdığı mektupla Sezen Aksu'ya sitem eden Say, “Sezen Aksu, bir tek sorum var; Daha ne kadar sessiz kalacaksın? Türkan Hoca’yı o halde görünce için acımadı mı? Masum değiliz hiç birimiz... Haydi alana! Şimdi inandır bizi gerçekten senin sen olduğuna... Çok ihtiyaç var kadın sana... Haydi! Haydi!...”Say yine Facebook’ta Ahmet Altan ve Mehmet Altan’a ağır eleştirilerde bulundu: “Ahmet iyi bir edebiyatçı olamadı. Mehmet kaale alınmayan bir iktisatçı. Taraf gazetesi... Ahmet Altan... 2.Cumhuriyet.. Mehmet Altan... Bunlar hakikaten değerli bir yazar olan Çetin Altan’ın oğulları... Ama kendileri ne değerli bir yazar ne de filozof olabilmişler...Ünlü piyanist Fazıl Say, 29 Mart yerel seçimleri sonrasında Facebook’taki sayfasından CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a da açık mektup yazarak, parti yönetiminin izlediği politikayı eleştirmişti.Beş sayfalık mektubunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “usta bir lider olduğunu” ve aldığı yüzde 39’luk oyu asla kaybetmeyeceğini savunan Say, Deniz Baykal’a CHP’nin aldığı oylar sizin oylarınız değil” demiş, Baykal’ın eleştiri oklarına hedef olmuştu.