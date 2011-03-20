-SAYAÇLARA UYGUNLUK BELGESİNDE YABANCI TEKELİ KALKIYOR ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Doğalgaz, elektrik ve su sayaçları gibi ölçüm cihazlarının piyasaya sürülmesi veya kullanıma sunulması için yabancı onaylanmış kuruluşlara başvurma zorunluluğu kaldırılıyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) de bu tür sayaçlara uygunluk belgesi verebilecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluş olarak Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) de görevlendirilmesini öngören tebliğ hazırladı. Söz konusu tebliğin, önümüzdeki hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Türkiye'de henüz; su sayaçları, gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları, aktif elektrik enerji sayaçları, ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri, otomatik tartı aletleri, taksimetreler, malzeme ölçerler, boyutsal ölçüm cihazları ve egzoz gazı analiz cihazlarıyla ilgili uygunluk belgesi, denetim ve değerlendirme faaliyetlerini yürütecek yerli onaylanmış kuruluş bulunmuyor. Bu durum sanayicileri, ürettikleri ölçü aletleri için yabancı onaylanmış kuruluşlara başvurmak zorunda bırakıyor. Bu nedenle önemli ölçüde döviz kaybı yaşanırken uygulamada zorluklar ve zaman kaybı yaşanıyor. Türkiye'de ölçü aletleri imalatı konusunda; elektrik sayaçları ile ilgili olarak 22 firma, su sayaçları ile ilgili olarak 9 firma, gaz sayaçları ile ilgili olarak 4 firma ve taksimetreler ile ilgili olarak 3 firma faaliyet gösteriyor. Yetkililer, Türkiye'nin yasal metroloji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, sanayicilerin yurt dışındaki onaylanmış kuruluşlara bağımlı kalmamaları ve gerekli rekabet ortamının oluşturulması açısından; yerli onaylanmış kuruluş sayısının artırılmasının büyük önem arz ettiğini belirttiler. TSE'nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluş olarak atanmasının Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu ifade eden yetkililer, bu konuda yerli onaylanmış kuruluş sayısının AB ülkeleri düzeyine çıkarılması gerektiğini kaydettiler.