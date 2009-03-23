'Sayacı 140 tona indir, gelirken 100 lira getir'

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri’ne hizmet veren iki taşeron firmanın koordinatörü olan AKP’li Meclis Üyesi ile 3 kardeşi hakkında yolsuzluk davası açıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne hizmet veren 2 taşeron firmanın koordinatörlüğünü yapan metropol Seyhan Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi 43 yaşındaki Mehmet Çiçekdağ ve 3 kardeşinin de aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında, `örgüt kurup, su sayaçları ve faturalar üzerinde usulsüzlükler yaparak menfaat sağladıkları' iddiasıyla 7 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çiçekdağ ile ağabeyi 45 yaşındaki Mustafa Çiçekdağ'ın ev ve işyerlerindeki kasalarda bulunan yaklaşık 450 bin TL'ye de el konuldu.



ASKİ'nin toplam 451 bin 64 abonenin su sayaçlarının `açma kapama ve endeks okuma' işlemlerini yapan ALP ve ELSA şirketlerinin usulsüzlük yaptığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, mahkeme kararıyla, iki şirketin ASKİ ile koordinesini sağlayan AKP'li meclis üyesi Mehmet Çiçekdağ (43) ile ağabeyi Mustafa (45), kardeşleri Haci (35) ile Osman Çiçekdağ (30) ve diğer çalışanların telefonlarını dinlemeye aldı. Meclis üyesi Çiçekdağ ile kardeşlerinin çalışanlarla yaptıkları telefon konuşmalarında, rüşvet alındığı iddia edilen abonelere nasıl usulsüz işlemler yapıldığı, sayaçlarla oynandığı ve belediyenin zarara sokulduğu bütün ayrıntılarıyla dinlemeye takıldı. Bu telefon konuşmalarından birinde kontrolörün şüphe çeken bir sayaç gördüğünde, suç ortağına telefonla, ``Burada bir abone var, tam ekmeklik'' dediği belirlendi.



Operasyon yapıldı



25 Aralık 2008'de yapılan operasyonda AKP'li Meclis Üyesi Çiçekdağ ile 3 kardeşiyle birlikte şirket çalışanları Hasan Ali Güven (33), Hasan Öncü (34), Hasan Dikgezer (44), Mehmet Öngüç (42), Abdülkadir Çıtak (44), Ali Özdemir (47), İlhami Yediay (45) gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 30 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Savcısı Turhan Elbistanlı, yaptığı soruşturma sonunda, 41 kişi hakkında `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Mehmet Çiçekdağ'ın belediye meclis üyesi olması nedeniyle örgüt içindeki nüfuzunu pekiştirdiğine de dikkat çekildi. Adana'da ünlü 3 pastanenin işletmecisi Hadi Akkaleli de tutuksuz sanıklar arasında yer alıyor.



7-13 yıl arası hapis istemi



AKP'li Çiçekdağ ve ağabeyi hakkında `örgüt kurmak ve kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4'er yıldan 13'er yıla kadar, diğer tutuklu 9 sanık hakkında da `örgüt üyesi olmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isterken, su saatlerindeki tonajları düşürterek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen aralarında tanınmış işadamlarının da bulunduğu 30 kişi hakkında da 2'şer yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi.



Belediye Meclisi üyesi Çiçekdağ tutuklandığı nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, ``Benim siyasi görevim olduğundan bunun komplo olduğunu sanıyorum'' dedi. Daha önce AKP'li, şimdi de MHP'li olan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin yetkilileri de, bu konudaki soruşturmayı kendilerinin istediğini açıkladı.



11'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



‘Burada bir abone var, tam ekmeklik!’



Savcılık iddianamesinde yer alan, şüphelilere ilişkin telefon konuşmalarındaki bazı diyaloglar şöyle:





- Burada bir abone var, tam ekmeklik. 550 ton suyu var, ne yapayım?



- 550 tam 1400 TL yapar. Sağlamsa, güveniyorsan 400- 500 al getir.



- Tamam ben 50 ton yazayım, 400- 500 alayım kırışak.



- Burada ara boru var ne yazayım?



- DSİ'den kullanıyor diye yaz.



- Ama endeks ihbar veriyor.



- Tamam biliyorum s...et.



- Adem senin saatine baktım 40 ton su vardı 20 ton yazdım.



- 20 ton yazmışsın Allah razı olsun, peki açığı nasıl değiştireceğiz.



- Sök getir hallederiz.



- ...lokantasını 140 tona indir, gelirken de 100 TL'yi al getir.



- Su saatini 22 metreküp ileri aldık. Şunu gelipte düzeltsen de rahatlasak...

