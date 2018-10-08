Sayaç okuma görevlisine saldırıya 13,5 ay hapis

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik sayacı okuyan elektrik firması personelini darbettiği iddia edilen ev sahibi A.A.\'ya, toplam 13,5 ay hapis cezası verildi.

Kızıltepe ilçesinde 4 Mayıs 2015\'te Sanayi Mahallesi\'ne elektrik sayacı okumaya giden Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanı U.A., ev sahibi A.A. ve mahallelinin saldırısına uğradı. Darbedildikten sonra bıçak ve sopalarla kovalanan U.A. hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen U.A.\'nın şikayeti üzerine A.A., gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan A.A. hakkında Kızıltepe 3\'üncü Asliye Ceza Mehkemesi\'nde dava açıldı.

Yaklaşık 3,5 yıl süren yargılama sonunda mahkeme, sanık A.A.\'ya \'yaralama\' suçundan 4 ay 15 gün, \'hakaret\' suçundan 3 ay ve \'tehdit\' suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 13 ay 15 gün hapis cezası verdi.



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