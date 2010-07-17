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Say: Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum

Arabesk için daha önce de sert eleştiriler yapan Fazıl Say arabesk müzikle ilgili olarak facebook sayfasında ağır eleştirilerde bulundu.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Arabesk için daha önce de sert eleştiriler yapan Fazıl Say arabesk müzikle ilgili olarak Facebook sayfasında ağır eleştirilerde bulundu.


Say sayfasında şunları yazdı: 

 “Arabesk müzik, arabesk yaşam tarzının betimlemesidir. Aydınlığın, çağdaşlığın ve öncülüğün, sanatçılığın sırtına külfettir. Emek karşıtıdır, duyarsızlıktır ve yaratamamaktır! Etik dışı “yalan dolanla” doludur. Ortadoğu işi, 3. sınıf, acındırmaca, tembellik, yeteneksizlik, rant, çamur, muallaklıklar üzerinden yaşar. Arabesk müziği yapan yapsın! Bu sayfaya tek gık diyeni yukarıdaki sebeplerden hemen atacağım! Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum, utanıyorum, utanıyorum.”

Say daha önce “Sağır olduğum gün ben de arabesk müzik dinlemenin keyfini doya doya çıkaracağım” demiş, arabesk müziğinin ünlü ismi Orhan Gencebay da “Fazıl Say bizim için çok önemli bir sanatçıdır, çok değerlidir. Bu sözün onun tarafından söylendiğine inanmak istemiyorum” diyerek tepki göstermişti.

Say, Bach dinleyen "Arabeskten de hoşlanıyorum" der mi? Arabesk yaşam tarzına göre der! bana göre demez! Musevilere bir haksızlık yapıldı Türkiye'de. O gün o saat ilk yazılardan birini ben yazdım, ırkçılığa karşı. Burada da gericiliğe karşıyım, muallak, rant yemeye, yeteneksizliğe, hiç bir değerin kalmamış olmasına karşıyım" diyerek sözlerine devam etti.




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