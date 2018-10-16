SAWKOOP Başkanı Çavuş: Kurallara uymayan taksiciyi şikayet edin

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) SABİHA Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, vatandaşların kısa mesafe, çok uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında ya da ödeme konusunda sorun çıkaran taksi şoförlerini şikayet etmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Valiliği il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili alınmış olan yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu kapsamda ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmenin hedeflendiği yeni bir düzenleme yapıldı. Kısa mesafe, çok uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almayan, ödeme konusunda sorun çıkaran ya da özellikle yabancı turistlerin ulaşım güzergahını uzatarak fazla ücret alan taksicilerle ilgili cezai yaptırımlar yürürlüğe koyuldu.

SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

\"Bu konuda halkımızın duyarlı olması gerekir. Bu sıkıntıların bu kadar büyümesinin en büyük nedenlerden bir tanesi halkımızın bu konularla karşılaştığı zaman ilgili yerlere şikayet etmemesidir. Mutlaka bu şekilde uygulama yapan ticari taksiciler hakkında gerekli mercilere şikâyetlerde bulunmaları gerekir ki çözüm noktasına ulaşılsın. Herhangi birisi şikâyette bulunmazsa yaşadığını dile getirmez ise o zaman çözümler üretilmez. Bu zamana kadar sıkıntılarda halkımızın duyarsızlığı da etkili olmuştur. Yeni kararnamenin iyi olacağını düşünüyorum. Ama sadece tek bir konu ile ilgili değil, ticari taksilerin tüm boyutları ile masaya yatırılıp tüm sıkıntılarıyla ilgili bir çözüm üretilmesi gerekir. Şu anki karar çok güzeldir. Cezai işlemlerin uygulanması güzeldir. Ama bu tek başına yetersizdir. “

“BİZ İHRAÇ EDİYORUZ”

Kısa mesafe konusunda gelen şikâyetlerde yolcunun şikayetinin direkt kabul edilip şoförün ihraç edildiğini belirten Ahmet Çavuş, ”Belediyenin şu anda taksicilere vermiş olduğu bir çalışma kartı var. Bu kartı olmayan kişi araçlarda çalışamıyor. Ama bu kartı her önüne gelene vermemesi gerekiyor. Özellikle GBT sorgulaması yapması lazım. Eğitim vermesi lazım. Eğitimde başarılı olması halinde bu kartı vermesi lazım. Bu kartı verdiği kişiler hakkında şikâyet geldiği zaman gerekirse bu kartın iptal edilip bir daha şoför yapılmaması gerekir.“ diye konuştu.

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