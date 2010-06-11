Savunmaya en çok ABD harcıyor

T24- İsviçre merkezli Sipri Enstitüsü'nün araştırmasına göre, geçen yıl savunma harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 54 oranında artıran ABD, bütçesinde bu alana 661 milyar dolar ayırdı ancak, geçen yıl savunmaya 47 milyar dolar ek harcama yaptı.







ABD Başkanı Barack Obama, bu yıl başında Kongre'den 2011 mali yılı için savunma harcamalarında 708 milyar dolarlık ''rekor düzeyde'' bütçe talep etmişti.





Fransız ekonomi gazetesi Tribune'deki habere göre, listenin ikinci sırasında ABD'den altı kat daha az savunma harcaması yapan Çin yer alıyor. Ülke, geçen yıl 100 milyar dolar askeri savunma harcaması yaptı. Çin'i geçen yıl 63,9 milyar dolar savunma harcaması yapan Fransa takip ediyor. Fransa, ülke sınırları dışında özellikle Afganistan'da çok sayıda uluslararası operasyona katılıyor.





Listenin dördüncü sırasında her zaman bu alanda Fransa'nın rakibi olan İngiltere bulunuyor. Ülke, geçen yıl askeri savunma alanına 58,3 milyar dolarlık harcadı.





Listede kendisine ancak beşinci sırada yer bulabilen Rusya'nın eski Sovyet Rusya olmadığı açık. Geçen yıl savunma harcamalarına 53 milyar dolar ayıran Rusya, bu konuda artık ABD ile rekabet edemiyor.



Japonya, geçen yıl yaptığı 51,8 milyar dolarlık savunma yatırımıyla listenin altıncı sırasında yer alırken, onu 45,6 milyar dolarla Almanya takip ediyor.





Türkiye'nin komşusu Yunanistan'ın ise geçen yıl askeri bütçesi gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2,73 (6 milyar 582 milyon Avro) düzeyinde bulunuyordu. Yunanistan'ın bu yıl askeri bütçesi ise GSYH'nin yüzde 2,48'i (5 milyar 73 milyon Avro) olarak belirlendi.





Finansal krizin pençesindeki ülkenin askeri bütçesi, GSYH'ye oranı bakımından AB'nin en büyük askeri bütçesi.