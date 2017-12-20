Savunma, Zarrab davasının yeniden görülmesini talep etti 2

Nafiz Albayrak, New York, 20 Aralık, (DHA)- ABD’de görülmekte olan Zarrab davasında, Hakan Atilla’nın avukatları davanın jüriye kaldığı günün sabahında son dakika girişiminde bulundu. Savunma haksız yargılanma gerekçesiyle davanın düşürülmesi talebinde bulundu. Buna gerekçe olarak da Türkiye’deki iddianamenin davaya yansımasını gösterdi. Savunma makamı, “Türkiye’deki bir iddianamenin ABD mahkemesinde işi olamaz” diyerek davanın şuan ki davanın düşürülüp, yeniden görülmesini talep etti. Öte yandan davada görevli iki jüri üyesi ise azledildi. Biri seyahat planı olduğu gerekçesiyle, diğeri ise soğuk algınlığından dolayı yüksek ateşi olduğu için dava jürisinden azledildi.