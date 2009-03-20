Savunma 'sos' veriyor

Galatasaray'da savunma hattı, bu sezon yapılan resmi karşılaşmalarda kalesinde çok fazla sayıda gol görerek adeta çöktü.



Sarı-kırmızılı futbol takımı, Turkcell Süper Lig, Avrupa kupaları, Fortis Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da bu sezon yaptığı 43 resmi maçta toplam 53 gol yedi.



Özellikle savunmada önemli sakatlıklar yaşayan Galatasaray, Meira'yı da Zenit'e satınca, son karşılaşmalarına stoper özelliği olmayan futbolcularla çıkmak zorunda kaldı.



Bu sezon yaptığı karşılaşmaların sadece 12'sinde kalesini gole kapatabilen Galatasaray, 6 karşılaşmada ise ağlarında 3 ve üzeri gol gördü.



Ligde 24 maçta 31 gol yedi



Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de yaptığı 24 karşılaşma 31 gol yerken, sadece 7 maçta kalesini rakiplerine kapatabildi.



Ligde 6 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı takım, 7 maçta da birden fazla gol yedi.



"Cim Bom", bu sezon kalesinde en fazla golü, Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor'a 5-2 yenildiği maçta gördü.



Avrupa’da 12 maçta 15 gol



Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında bu sezon yaptıkları 12 karşılaşma sonucunda ağlarında toplam 15 gol buldu.



Avrupa kupalarında yaptıkları karşılaşmalardan sadece 4 tanesinde kalesini gole kapatan Galatasaray, bu kategoride kalesinde en çok golü Bellinzona'yı 4-3 yendiği maçla, Bordeaux'yu yine aynı sonuçla geçtiği karşılaşma ve dün geceki 3-2'lik Hamburg yenilgisinde gördü.



Türkiye kupasında 6’da 6



Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 karşılaşmadan sadece birinde gol yemezken, diğer maçların toplamında 6 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkarttı.



"Cim Bom", bu kulvarda kalesinde en çok golü ise Malatyaspor'u 4-2 yendiği maçta gördü.



Sarı-kırmızılı takım ayrıca, 2-1 kazandığı TFF Süper Kupa maçında da Kayserispor'dan 1 gol yedi.



Bu arada, son 4 resmi maçında toplam 7 gol yiyen Galatasaray'da, savunma oyuncuları Servet ve Emre Güngör ile yine savunma ağırlıklı görev yapan futbolcular Mehmet Topal ve Linderoth'un sakatlıkları, lige dönen sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.

