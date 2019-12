Savunma sarardı!

Fenerbahçe ligin ilk yarısında toplam 41 sarı kart görürken, bunlardan 8'i savunma oyuncuları Edu ve Lugano'ya çıktı.



Turkcell Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümünde Fenerbahçeli futbolcular 41'i sarı, 2'si kırmızı olmak üzere toplam 43 kart gördü.



Ligin 16 haftalık ilk bölümünde Fenerbahçe'nin kadrosunda forma giyen 25 futbolcudan 20'si kartla tanıştı.



Ligin en çok kart gören takımları arasında üst sıralarda yer alan sarı-lacivertli ekipte en çok kart gören futbolcular 4'er sarı kartla Lugano ve Edu oldu.



Fenerbahçe'de kırmızı kart gören iki futbolcu ise kaleci Volkan Demirel ve Selçuk olarak kayıtlara geçti.



CEZALILAR



Fenerbahçe'de 16 haftalık bölümde 5 futbolcu kart cezaları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.



Kaleci Volkan Demirel, Hacettepe maçında çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla bir maçta forma giyemezken, Selçuk da Bursaspor maçında çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartı nedeniyle bir maçta oynayamadı.



Kazım, Ankaragücü ile yapılan Fortis Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maçta forma giyemezken, Lugano ve Edu 4'er sarı kartları nedeniyle ilk bölümün son maçında Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bıraktılar.



MALDONADO KARTSIZ TAMAMLADI



İlk bölümde toplam 9 maçta forma giyen Maldonado, sahada kaldığı süreyi kart görmeden tamamladı.



Sezonun ilk haftalarında, sakatlıklar nedeniyle eksiklerin çokluğunda üst üste forma şansı bulan, ancak performansı nedeniyle sonradan gözden düşen Şilili futbolcu, 603 dakikayı kartsız tamamladı.



Maldonado'ya göre daha az süre şans bulan Deivid, Deniz, Gürhan ve kaleci Volkan Babacan'la, sadece bir maçta forma giymeyen Tümer ve üçüncü kaleci Mert'in de kartları yok.



GOL RAPORU



Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünün ardından Fenerbahçe, rakip filelere en çok golü maçların ikinci yarılarında attı.



Ligin 16 haftalık bölümünü 31 golle tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, 17 golü ikinci yarılarda 14 golü de ilk yarılarda kaydettiler.



Toplam 18 gol yiyen sarı-lacivertliler, rakip filelere en çok golü (7) 61-75. dakikalar arasında atıp, kalesinde ise en çok golü (6) son çeyrekte gördü.