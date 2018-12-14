Savunma sanayisine 'FETÖ' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

"FETÖ/PDY" soruşturmasında 24’ü Aselsan, biri Havelsan aktif çalışanı ile Aselsan, Havelsan, Tusaş, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Tübitak ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen/ilişiği kesilen 17 şahıs ve özel sektörde çalıştığı ve 'FETÖ' adına mühendislerle irtibat kurduğu iddia edilen 6 şahıs olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.