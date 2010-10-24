-SAVUNMA SANAYİSİNDE İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Savunma sanayi sektöründe 2011'de, 1 milyar dolarlık ihracat hedeflendi. Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye, en az yüzde 20 iş payı düşmesi de öngörülüyor. Türkiye Savunma Sanayi Meclisi, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar'ın ve çok sayıda özel sektör temsilcisinin katılımlarıyla biraraya geldi. TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi toplantısına katılan Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, savunma sanayini, Ar-Ge ve teknolojik gelişime en çok önem veren sektör olarak nitelendirdi. Bayar, güçlü savunma sanayinin, güçlü yan sanayi ile mümkün olduğuna dikkat çekerken, sektörde 2011 yılında 1 milyar dolar ihracat hedeflendiğini kaydetti. Bayar, sanayileşme ve teknoloji boyutlu stratejik plan kapsamında, 2011 yılı için, sektörde kişi başı 250 bin dolar ciro ortalamasına ulaşılacağını hedeflediklerini de söyledi. En önemli hedeflerinden birisinin de savunma sanayinde küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve yan sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi olduğunu dile getiren Bayar, güçlü savunma sanayinin güçlü yan sanayi ile mümkün olduğuna dikkat çekti. Bayar, ASELSAN'ın STAMP Projesi'nde yüzde 63 yan sanayi payı ve 36 alt yüklenici ile OTOKAR'ın 3-4 ton TTA Projesi'nde yüzde 27 yan sanayi iş payı ve 150 alt yüklenici ile çalışmasını, yan sanayi ile ilgili olumlu gelişmelere örnek olarak gösterdi. Bayar, sadece Ankara OSTİM'de, 72 tane şirketin savunma sanayine hizmet verdiğini belirtti. -''RİSK YAKIN, YARATILAN TALEBE CEVAP VERMEK GEREK''- Ciddi tanıtım faaliyetleriyle, sektörün kapasitesinin üzerinde bir talep yaratıldığına dikkat çeken Savunma Sanayi Müsteşarı Bayar, ''İlgi yaratıldı ancak, reaksiyon vermek lazım. Risk çok yakın. Yaratılan talebe cevap vermek gerekir'' dedi. Toplantıda, sektörün yaratılan uluslararası talebe karşılılık verebilmesi halinde, 2011 için hedeflenen 1 milyar dolarlık ihracatın çok rahat gerçekleştirileceğini vurgulayan Bayar, uluslararası ilişkiler alanında da stratejik işbirliklerini geliştirmek ve NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayi payının arttırılması gibi hedeflerinin bulunduğunu anlattı. Bayar, SSM tedarik yaklaşımının TSK içinde genel anlamda kabul gördüğünü ve mevcutta Stratejik Hedef Planı (SHP) ve On Yıllık Tedarik Planı (OYTEP) projelerinde, birincil öncelik olarak yurt içi özgün tasarım ve geliştirmeye dikkat edildiğini ifade etti. Sektör toplantısında, 2009 yılı için sözleşme bedeli bazında, proje dağılımına ilişkin; yüzde 24 yurt içi geliştirme, yüzde 57 ortak üretim, yüzde 9 şirketler birliği ve yüzde 10 yurt dışından alım gerçekleştiği belirtildi. Bayar, bu oranlardan bedeli 24 milyar dolar olan sözleşmelerin yüzde 90'ının yerli üreticiyle imzalandığına dikkat çekti. Yurt içi geliştirme projelerinde, önemli ve yoğun faaliyetlerin devam ettiğini anlatan Bayar, OTOKAR'ın Altay projesini, İstanbul Tersanesinin Milgem Projesini, TAI'nin Atak Helikopteri'ni, Havelsan'ın Genesis Projesi'ni, Aselsan'ın Füze İkaz Projesi'ni ve Roketsan'ın Tanksavar Füze'sini başarılı örnekler olarak sıraladı.