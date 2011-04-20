-SAVUNMA SANAYİNİN GÖZÜ LATİN AMERİKA'DA ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Türk savunma sanayi ürünlerinin yeni hedef pazarı Latin Amerika oldu. Savunma sanayi alanında Türk firmalarının dünyanın çeşitli coğrafyalarında sürdürdükleri tanıtım ve pazarlama çalışmaları ara vermeksizin sürüyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından Endonezya'da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ziyaretinde sağlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık Tek Kaynak Protokolü'nün ardından, SSM önderliğindeki Türk savunma sanayi şirketleri, Latin Amerika ülkelerine yönelik tanıtım ve pazarlama tanıtımına başladı. Türk savunma sanayi ürünlerinin, uluslararası alanda kazandığı kalite ve güven nedeniyle, Brezilya'nın başını çektiği pazarda, Türk ürünlerine önemli bir ilgi olduğu belirtildi. -SSM DAİRE BAŞKANI VAROĞLU- Latin Amerika'nın, ekonomi ve savunma sanayi açısından en önemli ülkesi Brezilya'da 12-15 Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen Savunma Fuarı Laad 2011'e, Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda katılan 13 Türk firması, Türk savunma sanayi ürünlerini, başta Brezilya olmak üzere Kolombiya, Peru ve Uruguay gibi ülkelerin savunma bakanlığı ve askeri yetkililerine tanıtma imkanı buldular. Latin Amerika'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren SSM Daire Başkanı Lütfi Varoğlu, Latin Amerika savunma pazarının büyüklük açısından, dünyada önemli bir yeri olduğunu, Uruguay'a 4 yıl önce telsiz satışıyla başlayan sürecin, bugün Şili ve Brezilya'nın önemli projelerine Türk firmalarının katılımını sağlayacak noktalara gelindiğini ve bölgesel tanıtım çalışmalarına ağırlık verildiğini ifade etti. Türk savunma sanayinin ihracat potansiyeli ile İhracatçı Birliği kurabilecek bir aşamaya geldiğini vurgulayan Lütfi Varoğlu, şöyle devam etti: ''Yakın bir dönemde bu ülkelere (Latin Amerika) önemli satışlarımızın olabileceğini değerlendiriyoruz, çünkü Batılı kaynaklardan aldıkları sistemlerde ciddi güven kaybı yaşıyorlar. Türkiye, teknolojik çözümleri ve fiyatlarıyla önemli bir alternatif haline geldi. Sektör başlı başına bir İhracatçı Birliği kuracak aşamaya geldi. IDEF fuarı sırasında bu konuda bir açıklamamız olabilir.''