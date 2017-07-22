Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan Almanya açıklaması

Almanya'nın Türkiye ile yeni savunma projelerinin gözden geçirileceği ve donduracağı iddialarına ilişkin, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Müsteşarı İsmail Demir'den açıklama geldi.

Demir, Ankara-Berlin hattındaki gerilimin ardından çeşitli kaynaklarda yer alan 'Almanya'nın Türkiye ile yeni savunma projelerinin gözden geçirileceği ve donduracağı' ya da 'Yeni silah ihracatına izin verilmeyeceği' iddialarını değerlendirdi. Demir, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yönde alınabilecek bir karar belki bazı projeleri biraz yavaşlatır ama sonucu etkilemez. Milli ve yerli sistemler konusundaki motivasyonumuzu artırır. İnsan yapısı ise daha iyisini yaparız" dedi.

Alman gazetesi Bild cuma günkü haberinde Türkiye ile büyüyen gerginlik nedeniyle Almanya'nın Ankara ile arasındaki silah anlaşmalarını askıya aldığını yazmıştı.