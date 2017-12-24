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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanı'na bağlandı

Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak

24 Aralık 2017 13:09

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak ve Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

TIKLAYIN -  KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

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