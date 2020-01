-Savunma sanayii ihracat hedefi 1 milyar dolar ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, sanayii ihracatını 100 milyon seviyesinden 1 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını ve geçen sene 800 milyon doları aştıklarını belirterek, '' Bu sene 1 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyoruz'' dedi. Bayar, AA muhabirine Türk savunma sanayinin hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın görevinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını azami ölçüde yerli sanayi eliyle karşılamak olduğunu ifade eden Bayar, ''Biz geçmişte daha çok üretime ağırlık veriyorduk. Bunların çoğu lisanslı üretimlerdi. Yabancı bir ürünün lisansını alıp Türkiye'de yapmaktı. Son dönemde teknolojisini de tasarımını da kendimiz yapmaya ağırlık veriyoruz'' dedi. 5 yıllık planları gerçekleştirme başarısı açısından, ilgili birimin SSM'ye 100 üzerinden 76 not verdiğini bildiren Bayar, şöyle konuştu: ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yerli katkımız beş yıl önce yüzde 20 idi. Bu rakam yüzde 50'yi geçti. 2010 yılını yüzde 52 ile kapattık, hedefimiz yüzde 70-80'lere ulaşmak. Savunma sanayii ihracatımızı 100 milyon seviyesinden 1 milyar dolara çıkaralım dedik, geçen sene 800 milyon doları aştık. Bu sene hedefimizi 1 milyar dolar, bunu da yakalayacağımızı düşünüyoruz. İleriye dönük olarak yeni strateji planımızı hazırladık.'' -Milli piyade tüfeği- Tamamı milli tasarım olan piyade tüfeğinin Türk askerinin elinde olmasının psikolojik öneme sahip olduğunu kaydeden Bayar, şöyle devam etti: ''Tüfek basit bir silah değil, her ortamda bütün testlerini yapıyoruz. Kendiniz tasarım yaptığınızda risklerin tamamını da kendiniz alıyorsunuz. Milli piyade tüfeğimizin şu anda partiler halinde pilot üretimlerini yapıyoruz ve bu sene içinde seri üretim kararı vereceğiz. Türkiye milli gemisini yaptı tankını da yapıyor, insansız hava aracımızı da yapıyoruz. Ama tüfek çok önemli her askerin elinde olan silahın milli olmasını istiyoruz. Milli tankımız var iken tüfeğimiz milli olmazsa o hikaye tamamlanmıyor. Piyade tüfeği basit bir teknoloji değil. Türkiye'de birikimi olan herkes bu projeye katkı yapıyor. Askerinden mühendisine, keskin nişancısından üniversitelere herkes katkı sağlıyor. En iyi tüfeği yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 2012 yılı içinde geliştirme tamamlanacak, testler bitecek ve seri üretime geçeceğiz.'' -Milli tank: ALTAY- Milli tankın tasarımının olgunlaştırıldığını dile getiren Bayar, ''Mimariyi oturtacağız. Detay projeyi yapıyoruz, bilgisayar ortamında bütün simülasyonlarını yapıyoruz. Tankın nasıl bir tank olduğunu biliyoruz artık'' dedi. ALTAY'ın prototip imalatlarına bu yıl içinde başlayacaklarını kaydeden Murad Bayar, üretilen prototiplerin değişik testler için kullanılacağını söyledi. -Milli helikopter: ATAK- Milli helikopter platformu geliştirilmesinde İtalya'dan lisans aldıklarını kaydeden Bayar, ''Bizim isteklerimize göre modifikasyonlar yaptık, daha da önemlisi bütün üretim haklarını Türkiye'ye aldık. Tek üretim hakkı bizim olacak. Bütün elektronik sistemler Türkiye'de imal ediliyor. Görev bilgisayarı Türkiye'de imal edildi, yazılımın tamamını biz geliştiriyoruz. helikoptere tamamen hakimiz. Helikopterin silahları da milli olacak, milli silahımız Cirit'i helikoptere monte edeceğiz'' diye konuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de üretilen ilk prototip helikopterin atış testlerine başladığını anlatan Bayar, şunları kaydetti: ''Hedefimiz Kara kuvvetleri Komutanlığı'na bu yılın ilk yarısında ilk teslimatı yapmak. Önümüzdeki seneden itibaren 51 helikopter daha gelişmiş özellikte teslim edeceğiz. Bu helikopterin ciddi bir ihraç özelliği var. TSK'nın envanterine alınınca itibar da kazanacak. ATAK son derece çevik, hızlı, yüksek manevra kabiliyetli, hafif silahlarla donatılmış bir helikopter. Terörle mücadelede ihtiyaçlara doğru cevap veren helikopterdir. Bu sebeple biz dünya pazarında önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacağız. Terör sıkıntısı yaşayan ülkeler müşteri olacak.'' -ANKA yaza kadar göreve başlayacak- ABD ve İsrail'den sonra Türkiye'nin insansız hava aracı geliştiren ülke olma özelliği taşıdığını belirten Bayar, ANKA'nın olgunluk testlerinden sonra bu yıl kullanıma uygun hale getirileceğini söyledi. Bayar, Bizim şu anda 5 ANKA uçağımız testlerde kullanılıyor. Bunlar görev yapabilecek uçaklar. 5 uçak yaza kadar göreve başlayacak. Bu uçakların kullanılmaya başlamasının ardından seri üretime geçeceğiz. Seri üretim uçaklarımız da 2 sene içinde üretilip silahlı kuvvetlerin hizmetine girecek'' diye konuştu. Bayar, AR-GE'si Türkiye'de yapılan ilk uydu Göktürk-2'nin bu yıl içinde Çin'de fırlatılacağını da hatırlattı.