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Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir

11 Ağustos 2020 18:44

Savunma Sanayii İcra Komitesi, "Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini" bildirdi.

İletişim Başkanlığı,, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savunma sanayisindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, siber güvenlik, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

"Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır.

Covid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimizin kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştığı, yerli ve milli teknoloji alanında önemli başarılara imza attığı belirtilen toplantıda, salgın sonrası dönemde de çalışmaların büyüyen bir kararlılıkla devam edeceği, sektörler arası tecrübe paylaşımına ve ihracata özel bir önem verileceği dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

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