-Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere alınması planlanan ilk 2 adet F-35A uçağının siparişinin verilmesi konusunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkili kılındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek planlarına ilişkin önemli kararlar alındı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye'nin 1999 yılından itibaren konsorsiyum üyesi olarak katıldığı Müşterek Taarruz Uçağı Projesi kapsamında, tedarik planında yer alan ve 2015 yılında teslim alınması planlanan ilk 2 adet F-35A uçağının siparişinin verilmesi konusunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkili kılındı. Müteakip yıllara ilişkin siparişlerin yine Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından projedeki gelişmelere göre değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının orta irtifa uzun süre havada kalan insansız hava aracı ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen Anka Projesi kapsamında seri üretim fazına ilişkin 10 uçaklık ilk paket için TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi. Savunma Sanayii İcra Komitesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün hafif sınıf helikopter ihtiyacını karşılamak için başlatılan proje kapsamında alınacak 15 helikopter için Bell Helikopter Textron firmasıyla sözleşme görüşmelerinin başlamasını kararlaştırdı. Komite, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Harbi Fırkateyni (TF-2000) projesi kapsamındaki gemilerin ana sensörü olacak Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Geliştirme Projesi'nin birinci aşaması için Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş ile sözleşme görüşmelerinin başlaması kararı aldı. Komite, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için turbojet motor ihtiyacını karşılamak üzere alınan teklifler sonucunda da Kale Havacılık Sanayi A.Ş firmasıyla sözleşme görüşmelerini başlattı.