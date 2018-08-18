Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Türk Lirası kararı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası kullanılması çağrısının ardından "İmzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirasına çevrilmesi ve İlk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Teitter hesabından paylaştığı açıklaması şu şekilde:

"Başkanlığımız tarafından, imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirası'na çevrilmesi ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında erilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Aksini gerektirecek bir durum olmadıkça sözleşme gereği alınması gereken banka teminat mektupları yerine şirket bono ve teminatları alınarak şirketlerimizin yükleri hafifletilecek. Başkanlığımız daima Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin ve Milli ekonomimizin yanındadır."