Savunma Sanayii Başkanı: Türkiye ele güne muhtaç olmadan operasyon yapacak kabiliyeti gösterdi; hedefimiz kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedeflerinin kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme olduğunu söyledi. “Bunu, Türkiye savunma stratejisi olarak bir kenara yazmalıyız” diyen Demir, “Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ederek kazandığı askeri yetenekler nedeniyle, bazı ülkelerde 'PKK'yı desteklemekle doğru mu yaptık' şeklinde yorumlar yapılıyor. Kötü komşu sadece ev sahibi yapmıyor, operasyon kabiliyetini de artırıyor" dedi.

Hiçbir ülkeye savunma sanayisini Türkiye'ye karşı siyasi koz olarak kullanma fırsatı vermeyeceklerinin belirten Demir, Türk hava gücünün yeni yıldızı AKINCI TİHA, Türk donanmasının mihenk taşlarından olacak TCG ANADOLU, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER ve Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) için geri sayımın başladığı bilgisini verdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Savunma ve Diplomasi Muhabiri Betül Usta'nın sorularını yanıtlayan Demir, "Türkiye ele güne muhtaç olmadan operasyon yapacak kabiliyeti gösterdi" dedi. Demir, "Burada en çok öne çıkan unsurlar İHA ve SİHA'larımız. SİHA'ları ve üzerindeki mühimmatları daha etkin kullanacağız. SİHA'ların kullanım şekli, üzerindeki mühimmatlar, sonraki nesildekiler bize ümit veriyor. SİHA bir hedefe gittiğinde kendisi vuruş yapabilecek kabiliyete ulaşacak. Üretim ve tedarik anlamında Türkiye'nin İHA projeleri sekteye uğramaz" diye konuştu.

“Kötü komşu sadece ev sahibi yapmıyor, operasyon kabiliyetini de artırıyor”

Hiçbir ülkeye savunma sanayisinin siyasi koz olarak kullanılmasına fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Demir, "Hedefimiz kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme. Bunu, Türkiye savunma stratejisi olarak bir kenara yazmalıyız. Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ederek kazandığı askeri yetenekler nedeniyle, bazı ülkelerde 'PKK'yı desteklemekle doğru mu yaptık' şeklinde yorumlar yapılıyor. Kötü komşu sadece ev sahibi yapmıyor, operasyon kabiliyetini de artırıyor" şeklinde konuştu.

TCG Anadolu ve muharip uçak için geri sayım

"MilliMuharip Uçak (MMU) için TUSAŞ'ta geniş bir ekip çalışıyor, tasarımı devam ediyor" diyen Demir, şunları anlattı:

"2023'te hangardan uçağın prototipi çıkacak. Motoru hazır olacak ama bizim motor geliştirme sürecimiz de devam edecek. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU'yu inşallah bu yıl bitmeden alacağız. Bu gemi ile kendi topraklarımızdan uzak bölgeye çıkartma yapabileceğiz."

Yerli motor Atak'a entegre edilebilir

ATAK helikopterinin ihracat sürecinin olumlu ilerlediğini aktaran Demir, "ATAK ve GÖKBEY aynı güç sınıfından. Gökbey için tasarlanan motorun ATAK'lara da entegre edilmesi mümkün" dedi.