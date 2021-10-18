Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-16 açıklaması: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ABD'nin F-16 teklifiyle ilgili olarak "Türkiye çaresiz değil, bizim hep söylediğimiz şu: Bir ürün insan yapımıysa yaparız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"F-35 meselesinde yeni bir şey yok ama şöyle bir detay var. Türkiye'den çıkarmak hukuka uygun değil demiştik. Türkiye'yi çıkardık açıklamalarını duyduk ama son zamanlardaki gelişme şu, mutabakat zaptında Türkiye'yi çıkaramadıklarını görünce ABD kendisi tek taraflı çekildi.
Diğer gelişme Türkiye'nin ödediği bir meblağ var. 1 milyar 400 bin dolar bu ücretin yarısı ortaklık içindi. ABD'nin yönetim tarafından şöyle bir konu gündeme getirildi. Türkiye'nin hava kuvvetleri ihtiyaçlarının giderilmesi için yeni nesil F-16'lar ile karşılanabilir mi diye. İhtiyaçlarımız gidermek açısından hiçbir defteri kapatmıyoruz. ABD'nin baskı yaptığı doğru. Bir psikolojik meseleden başka bir şey değil. Türkiye NATO'da bir müttefik olarak çeşitli faaliyetlere katılıyor. Bir meseleden bu kadar kavga çıkarmak ne kadar doğru bilemiyorum.
ABD'nin F-16 teklifi
Karşılıklı görüşmelerde ortaya gelen bir konu. Biz buradaki hakkımızı takip edeceğiz diye söylemiştik. Türkiye çaresiz değil, bizim hep söylediğimiz şu, "Bir ürün insan yapımıysa yaparız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz".
F-35 olsaydı iyi olurdu, program ortaklığındaki konular için. Bizim opsiyonlarımız açık. Bir zaafiyet oluşmaması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye hiçbir zaman mecbur değil. Bunun altını çizmek istiyorum.
Milli duygularla hareket eden şirketlerimizin varlığı çok önemli.
Yunanistan - ABD - Fransa üçgeni
Bu konuda muhtelif bakanlarımız devletin çeşitli kademelerinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin refahına katkı sağlayacak konular var bu noktada. Benim bazı arkadaşlarım var yurt dışında Yunan, onlar da Osmanlı zamanında hiç bir problemi olmadığını 400 yıl refah ve huzur içinde yaşadıklarını söylüyorlardı. Buradan bakıldığında Yunanistan için en akıllıca yol Türkiye ile iş birliği yapmaktır. Yunanistan'ın ifade ettiği tahrik cümlelerini Türkler hiç bir zaman kullanmadı. Biraz gaza gelme gibi geliyor Yunanistan'ın tavrı bana. Makul ve mantıklı düşünülürse Türkiye ile yapılacak iş birliği, başkalarıyla yapılacak olandan çok daha ekonomik ve mantıklı olacaktır.
Silahlanma yarışına girer gibi yapılan bu hamleler birer ekonomik yüktür. Bu kendilerine zarar verir. Suhuletle iki ülkenin anlaşması tek yoldur. İleri vadede kazandırmaz, yük getirir, kaybettirir, Yunanistan halkı üzerine maliyet getirir. Türkiye'nin diyaloğu ile bu ilişki yürütülse, sorun çözülür. Tarihsel kin gütmelerin bir amacı yok. Türkiye o defteri açarsa çok daha zararlı çıkarlar.
Türkiye'nin insansız sistemler üzerindeki etkisi
Türkiye'nin 3 hedefi bulunuyor bu alanda Drone'lar ve geliştirmeler hariç. Süpersonik hıza yaklaşan, manevra kabiliyeti olup belirli silahlar taşıyabilecek, deniz platformlarından dahi kalkabilecek bir uçaktan bahsediyoruz. İnsansız savaş uçağı çıkıp bu şekilde kalacak değil. Kendi içinde geliştirmeleri de elbette olacaktır. Bu bir yolculuktur. Biz F-35 de dahil olmak üzere tüm soruların cevabını sahada vereceğiz. Hasmane tutum takınan herkese de sahada cevabını vereceğiz. Meşhur bir laftır hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh.