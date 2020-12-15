Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Yaptırımların somut bir etkisi olacağını sanmıyoruz; zaten kısıtlamalarla karşı karşıyaydık

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına ilişkin; "Somut bir etkisi olacağını sanmıyoruz. Zaten belirli bir süredir bu çerçevede kısıtlamalarla karşı karşıyaydık. Bu beklendiği için, pratikte de kısıtlamalara maruz kaldığımız için değişen bir şey olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Başkan Demir, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" programında ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi.

Demir'in ABD'nin kararına yönelik açıklamaları şöyle:

"Bu yaptırımlar uygulanacak ise bu çerçevede olacağını bekliyorduk. Şimdi pek yorum yapmayayım ama beklenen yönde, zaten bahsettiğim gibi çeşitli görüşmelerde bu çerçevede yaptırımlar dillendiriliyordu. CAATSA bünyesinde yaklaşık 12 madde var, bunların bir kısmının uygulanacağı söyleniyordu, şimdi de bunu gördük. Etkilenme açısından da Savunma Sanayii olarak bu bizim azmimizi, kararlılığımızı, yerli ve milli imkanlarla savunma sanayimizi geliştirme konusunda bir hatırlatma oldu diyebilirim.

"Somut bir etkisi olacağını sanmıyoruz. Zaten belirli bir süredir bu çerçevede kısıtlamalarla karşı karşıyaydık. Bu beklendiği için, pratikte de kısıtlamalara maruz kaldığımız için değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Tam tersine tüm sektör olarak tam bağımsız savunma sanayi dediğimizde, Cumhurbaşkanı'mızın bahsettiği, bizi talimatlandırdığı savunma sanayi meselesinin ne kadar ciddi, hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu.

"Biz endişe duymuyoruz. Kamuoyunun da endişe duymasına gerek yok. Maruz kalınan her zorluk bizi, milletimizi ve savunma sanayi sektörümüzü daha da güçlendirir. Fiili uygulamalarda da hayata geçirilen şeyler vardı. Bunlar bizim kararlılığımızı artırdı."