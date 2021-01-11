Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: WhatsApp, bir ulusal güvenlik sorunu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, WhatsApp sözleşme güncellemesine ilişkin olarak konunun ulusal güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Demir, "Kurumlarla birlikte çalışmalıyız. Ulak sisteminin yaygın kullanımını önemsiyoruz" dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Demir, Ulak sisteminin yaygın kullanımını önemsediklerini belirtti.

Demir, konuyla ilgili olarak, "(WhatsApp) Bu konu bir ulusal güvenlik sorunu. Kurumlarla birlikte çalışmalıyız. Ulak sisteminin yaygın kullanımını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

WhatsApp'ın sözleşmesini güncelleyeceğini duyurmasına takiben Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan da açıklamalar gelmişti.

Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar, veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.