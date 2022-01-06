Savunma Sanayii Başkanı Demir: İhracatta 2022 hedefimiz 4 milyar doların üstüne çıkmak

2021 yılında 3 milyar 224 milyon dolarlık ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırdıklarını söyleyen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2022 yılı için hedeflerinin 4 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet’in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma ve havacılık sanayiinde 2021 yılında gerçekleştirilen ihraç ile ilgili soruya “Zaten 3 milyarı geçeceğimizi sürekli söylüyorduk yurtdışından gelen sorulara 3 milyarı geçeceğimizi beklediğimizi söylüyorduk bu da gerçekleşti” yanıtını verdi.

Demir, “Peki, Türkiye ekonomide de artık ihracatı önceleyen bir modelle hareket ediyor. İthal ikame ekonomisi bir anlamda. Sizin ürünleriniz ithalata bağımlılık bakımından ne durumda?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu bizim bir işimiz hem de çabamız. Yerli ürün kullanımı konusunda savunma sanayiindeki hassasiyet had safhada. Özellikle katma değere dayalı stratejik ürünlerin yerli olması konusu bizim gündemimizde. Bu ürünler yerli olunca ihracat bakımından da sadece ithalatı durdurmak değil ihraç ettiğiniz ürünlerde oluşturduğunuz katma değer de daha fazla oluyor. Ona ilaveten ihraç meselesinde dışarı bağımlı ürünlerde gelecek bazı kısıtlamaları da aşmış oluyorsunuz.”

2022 yılı ile ilgili ihracat hedefleriyle ilgili soruya Demir “2022 için 4 milyar doların üzerini gözümüze kestiriyoruz diyebilirim. 4 milyarın altında kalmamamız gerekiyor. Bizim için mutlak bir sınır diyebilirim. Onun çok daha üzerine çıkmayı bekliyoruz. 4 milyarın üzeri diyelim, üzerinin ne kadar olacağını performansı görürüz” şeklinde yanıt verdi.

Demir, “Savunma Sanayii alanında bu kapasite büyümesi, çeşitli engelleme girişimlerini de beraberinde getiriyor mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Bu sürekli olan bir şey. Olacak bir şey, olmamasını beklemiyoruz. Olacağını ve daha da artacağını bekliyoruz. Bu, bir anlamda eşyanın tabiatı. Olanları görüyoruz, izliyoruz. Tabi ürünler bazında ön kesmenin çok çeşitli boyutları var. Bunlardan birisi de ihracat yapacağımız ülkeler üzerinde o ülkeye yapılan ekonomik ve politik baskılar. Her zaman dediğimiz gibi savunma sanayii ihracatı sadece ticari bir olay değildir stratejik bir olaydır.”