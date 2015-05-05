Savunma Sanayi Fuarı açıldı

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı "IDEF'15", bugün İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

IDEF'15, 12. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Kara, Deniz, Havacılık ve Uzay, Ulaşım, Lojistik Destek Faaliyetleri, Levazım malzeme araç ve gereçlerinin sergilendiği fuarda aralarında ana muharebe tankları, İnsansız hava araçları (İHA), Roket ve Güdümlü füzeler, Torpidolar ve Torpido Savunması, Radar (RF) İkaz Sistemleri, Eğitim ve Simülasyan sistemleri, Kara taşıtları, Elektronik Harp, İstihbarat ve İletişim Sistemleri ve hafif ve ağır silahların da aralarında bulunduğu çok sayıda ürün sergileniyor.

Fuarın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Özel, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Kuvvet Komutanları ile birlikte yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada Akdeniz'de yaşanan göçmen facialarına dikkat çekti.

ASELSAN'ın yeni geliştirdiği 'torpido' karşı savunma torpidosu

Taner Yener ve Enver Alas’ın DHA’da yer alan haberine göre, savunma teknolojileri alanında Türkiye 'nin büyük kuruluşu olan ASELSAN, geliştirilen harp sistemlerinin yanı sıra tekerlekli ve paletli kara platformlarının temelde zırhlı tanklara karşı savunmasını sağlamak üzere geliştirilen yeni nesil tanksavar füze sistemini ilk defa sergiliyor. ASELSAN, yeni geliştirdiği Torpido Karşı Savunma Torpidosu (TORK) ile tekerlekli ve paletli kara platformlarının temelde zırhlı tanklara karşı savunmasını sağlamak üzere geliştirmiş olduğu yeni nesil tanksavar füze sistemini ziyaretçilerle ilk kez buluşturuyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın seçimi olan İnsansız Hava Aracı “ANKA Sistemi, Hedef Uçak Sistemleri TURNA ile ŞİMŞEK sergilenirken, uydu bölümünde, 2012 Aralık ayında uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusunun yeterlilik modeli, TÜRKSAT 6A ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi (USET) kabiliyetleri sergileniyor.

Hürkuş ve atak helikopteri

TUSAŞ'ın uçak bölümünde iki uçakla testleri devam HÜRKUŞ'un Mock-up'ı yanında, helikopter bölümünde ise Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmiş Türkiye'nin gururu, T129 ATAK Helikopteri sergileniyor. ROKETSAN, Teber adını verdiği Lazer/Gps/Ins güdüm kitli Mk-81/82 ürününü sergiliyor.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport, fuarda 215 askeri araç ve teçhizatını sergiliyor. Rosoboronexport'un fuar alanındaki standında özellikle Be-200 amfibi uçakları, Ka-226 ve Ka-31 çok amaçlı helikopterleri, tanklar ve sahil güvenlik gemileri dikkat çekiyor.

Dünyanın dört savunma fuarından biri

1993 yılından itibaren iki senede bir tekli yıllarda icra edilmekte olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, katılımcı ülkeler arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesinde büyük bir rol oynamakta. Savunma sanayii ile doğrudan ve dolaylı ilişkili tüm sanayi dallarını kapsamakta olan IDEF, ülkemiz için olduğu kadar, diğer katılımcı ülkeler ile savunma sanayii şirketleri için de önemli bir tanıtım merkezi ve uluslararası pazar konumunda. Katılımcı ülke, heyet ve firma sayısını yıllar itibariyle artıran IDEF, bölgenin birinci fuarı ve dünyanın en büyük dört savunma sanayi fuarından biri konumunda.

2013'deki fuarı 111 ülkeden 54 bin 210 profesyonel ziyaret etmişti

2013 yılında hazırlanan fuara; 51 ülkeden 794 firma ve firma temsilcisi, 81 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan aralarında 26 Bakan ve Bakan Yardımcısı, 11 Genelkurmay Başkanı ve Genel Kurmay II. Başkanı, 8 Müsteşar olmak üzere ülkelerinin savunma ihtiyaçlarının tedariğinden sorumlu makamlardan oluşan 531 üst düzey yabancı delegasyon katılmıştı. Fuar, toplam 111 ülkeden 54.210 profesyonel tarafından ziyaret edilmişti. MSB, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğünden; Tedarik, Plan ve Prensipler Dairelerinden sorumlu 22 üst düzey tedarik makamı ile katılımcı firmalar, yabancı heyetler, üst düzey askeri ve sivil yetkililer arasında, 2.200'ün üzerinde randevulu görüşme yapılmıştır.

'Göçmen kıvılcımı herkesi yakar'

Fuarın açılışında konuşan Erdoğan, Akdeniz'de yaşanan göçmen faciasına ve duyarsızlıklara değinerek, "Çevrenizde bir ateş varsa oradan sıçrayan kıvılcım eninde sonunda gelir sizi bulur" dedi.

‘Sadece ürün satmanın peşinde değiliz’

Askeri araç ve gereç üretiminde hem ülkeyi savunmayı hem de diğer ülkelere savunma sanayi alanında destek vermeyi amaçladıklarını kaydeden Erdoğan, "Ülkenizi, insanınızı savunmak, bunun için her türlü tedbiri almak hem hakkımızdır hem yöneticiler olarak görevimizdir. Bu imkânların başka toplumların haklarının gaspı için kullanılması bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir davranıştır. Dünyada saldırganlar oldukça savunma için daima hazır olmak bir mecburiyettir. Biz savunma sanayiimizi sadece kendimiz için değil, aynı zaman dostlarımız için de destekliyor, güçlendiriyoruz. Sadece ürün satmanın peşinde değiliz. Biz uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi de hedefliyoruz" dedi.

Askeri kurumların geçmişlerinin eski dönemlere uzandığını kaydederek geçmişte askeri amaçlı araç-gereç üretimi konusunda önemli örnekler olduğunu belirttiği konuşmasında Erdoğan, "2'nci Dünya Savaşı'nın ardından çabaların yerini dışarıdan hazır ürün alımına bıraktığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Uçak fabrikaları, tersaneler ve diğer tesislerin kapısına kilit vurularak ihtiyaçlar NATO çatısı altında dışarıdan temin edilmeye başlandı. Kıbrıs çıkarması ve uzun yıllar boyunca sürdürmek zorunda kaldığımız terörle mücadele dönemi kendi savunma sanayimizi kurmamızın gerekli olduğunu bize çok açık şekilde gösterdi" diye konuştu.

Açılış kurdelesini birlikte kestiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılışın onur konuğu olduğu anonsu yapıldı. Açılış töreninde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de katıldı. Açılış töreninde ilk olarak barkovizyonda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün tanıtım filmi gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Dünyanın en büyük 4 etkinliğinden biri haline gelen bu fuarın düzenlenmesinde emeğe geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Özel, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, Genelkurmay Başkanı Özel, Orhan Akbaş, Kuvvet Komutanları ile birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti.