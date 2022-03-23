Savunma Sanayi Başkanı Demir, Rus basınına açıkladı: S-400'lerden vazgeçme niyetimiz yok

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, çeşitli basın organlarında yer alan haberlere istinaden Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerden vazgeçme niyeti olmadığını söyledi.

Rus gazetesi İzvestiya'ya konuşan Demir, "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye kendi politikasını ve gideceği yolu kendi belirleyebilir" diyen Demir, "Bizim pozisyonumuz Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaktır. Akan kanı durdurmak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Geçen günlerde Reuters'a konuşan üç kaynak, ABD’den bazı yetkililerin Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya gönderme konusunu gündeme getirdiğini söylemişti. S-400 konusunun ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyarette de gündeme geldiği aktarıldı.