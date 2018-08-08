Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Tüfekçi: Türkiye'nin köşeye sıkışmış bir durumu yok

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından MİLGEM ve ATAK helikopterlerinin ihracatına yönelik açıklamasında, kısıtlamalar konusunda alternatiflerin olduğunu, Türkiye'nin savunma sanayiinde köşeye sıkışmış bir durumunun olmadığını söyledi.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'ye, ABD ile yaşanan siyasi gerilimden dolayı Türkiye'nin ATAK T129 helikopterleri ve MİLGEM'in ihracatı konusunda bir sıkıntı veya kısıtlama olup olmadığı sorusu yöneltildi. Tüfekçi, "Savunma sanayimizin başlangıcı ASELSAN'ın Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir ambargonun kurulmasıyla hayat buldu. Bunun için bu tür kısıtlamalar bizi hiçbir zaman yıldırmaz hatta daha da kamçılayarak gelişmemize vesile olur. Kısıtlamalar konusunda alternatiflerimiz var. Hem Milgem'de hem ATAK'ta. Bu anlamda da Türkiye'nin savunma sanayiinde köşeye sıkışmış bir durumu yok" dedi.