Savunma oyuncuları attı; Beşiktaş evinde rahat kazandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etmesini başardı. Siyah-beyazlıların üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada goller savunma oyuncuları Tosic ve Adriano'dan geldi.

Beşiktaş, 32. haftayı 4. sırada 65 puanla tamamladı.

Maçtan notlar:

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetiyor.

Karşılaşmada ilk 20 dakika geride kalırken; golsüz beraberlik devam ediyor.

Maçın 23. dakikasında Talisca'nın frikikten kaleye gönderdiği müthiş vuruşu kaleci Lung, zorlukla çeldi. Dönen topta Tosic'in şutu tekrar kaleci Lung'un kucağında kaldı.

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, 32. dakikada 'rabona' hareketi ile muhteşem bir orta açarak Tosic'e adeta "Al da at" dedi. Tosic'in altı pasın içinde yaptığı kafa vuruşu siyah-beyazlıları Kayserispor karşısında 1-0 öne geçirdi.

Brezilyalı futbolcu Adriano, maçın 45. dakikasında müthiş bir golle sahneye çıkarak aradaki farkı 2'ye çıkardı.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'ta Tosic, maçın 61. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta 63. dakikada yerini Necip'e bırakan Vagner Love, tribünler tarafından ıslıklandı.

Kayserispor'da Umut Bulut, maçın 90. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Barış Şimşek



SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Şamil,Kana Bıyık, Atila Turan, Ryan Mendes, Boldrin, Badji, Kucher, Deniz, Umut Bulut

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Güneş "dalya" dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu.

Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.