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Dünya
Deutsche Welle

Savunma ittifakından Rusya'ya destek

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) savunma ittifakına üye altı ülke, Türkiye tarafından düşürülen Rus savaş uçağı ile ilgili olarak Moskova’nın yanında olduğunu açıkladı.

22 Aralık 2015 12:05


Rusya’nın öncülüğündeki BDT savunma ittifakının (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) devlet başkanlarını Moskova’da bir araya getiren zirvede Suriye sınırında bir Rus uçağının düşürülmesi ile patlak veren Rusya-Türkiye krizi de gündeme geldi. Türkiye’nin tavrının Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi için yürütülen uluslararası çabaları zorlaştırdığını belirten BDT dönem başkanı Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, “Rusya’nın müttefiki olarak bu konuda Moskova’nın konumuna destek veriyoruz” dedi.#bbig#

Zirvede ayrıca terör ile mücadele için geniş bir uluslararası koalisyon kurulması gerektiği vurgulandı. IŞİD gibi terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasının da bu mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Sarkisyan, BDT’nin ‘yeni tehditlere cevap verebilecek etkinlikte’ bir hızlı müdahale birliği oluşturması gerektiğini de kaydetti. Rusya ile eski Sovyet cumhuriyetleri Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'dan oluşan ittifakta Afganistan ve Sırbistan da gözlemci ülke statüsüne sahip.#links#

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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