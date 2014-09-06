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Dünya
Deutsche Welle

Savunma bütçeleri artacak

Galler’in Newport kentinde yapılan NATO zirvesinde, Doğu Avrupa için yeni eylem planının yanı sıra İttifak üyelerinin savunma bütçelerini artırması kararlaştırıldı.

06 Eylül 2014 16:54


NATO ülkeleri, Galler'in Newport kentinde yapılan zirvede, savunma bütçelerini yeniden artırma kararı aldı. Resmi açıklamaya göre, gelecek 10 yıl içerisinde her ülke GSYİH'sinin en az yüzde ikisini savunmaya ayıracak. Halihazırda bu hedefi tutturan ülkeler ABD, İngiltere, Estonya ve Yunanistan.

NATO'nun verilerine göre, geçen yıllarda İttifak üyeleri savunma harcamalarını yüzde 20 oranında azaltmıştı. Rusya ise savunma harcamalarını neredeyse iki katına çıkardı. Zirvenin resmi bildirgesine göre, savunma bütçelerinin yaklaşık beşte biri büyük savunma projelerine ve araştırmaya yönlendirilecek.

4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen zirvede aynı zamanda Doğu Avrupa için yeni bir eylem planı hazırlanması ve acil durum birlikleri oluşturulması da kararlaştırılmıştı. İngiltere söz konusu birliğe 3 bin 500 askerle dahil olabileceğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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