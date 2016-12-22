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Savunma Bakanı'ndan El Bâb açıklaması: Son dakika bilgileriyle konuşmak olmaz

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 14 asker şehit olmuştu

22 Aralık 2016 02:47

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı ve El Bab'daki gelişmelerle ilgili yarın milletvekillerini bilgilendireceğini açıkladı.

Işık, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, hem iktidar hem de muhalefet partisi gruplarıyla görüştüklerini, yarın Fırat Kalkanı Harekatı ve El Bab'taki gelişmelerle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda bilgi vereceğini söyledi.

Işık, "Bilgileri tam ve sağlıklı olarak alalım, derleyip toplayalım ve hem kamuoyunu, hem de Meclisimizi doğru bilgilendirelim. Şimdi böyle son dakika bilgileriyle konuşmak olmaz. Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

 

14 asker şehit oldu

 

IŞİD'in bugün El Bab'da gerçekleştirdiği 3 ayrı bombalı araç saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 18 askerin de yaralandığı belirtilmişti. Böylece, gün içinde hayatını kaybeden askerlerin sayısı 14’e, Fırat Kalkanı operasyonunun başlangıcından bu yana hayatını kaybeden askerlerin sayısı ise 35’e yükseldi.
 

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