Savunma Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Irak sınırında

Irak sınırına sevkiyat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı birliklerine incemelerde bulunmak üzere Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak sınırda bulunuyor.

28'inci Mekanize Piyade Tugay Birliği'ne ait zırhlı birlikler Silopi sınır kapısına doğru dün harekete başlamıştı. Mili Savunma Bakanı Fikri Işık da yaptığı açıklamada "Her ihtimale karşı hazırlı olmalıyız. Terör tehdidine asla izin vermeyiz" demişti.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de Bağdat’ın Ankara’yla savaşmak istemediğini ancak buna hazır olduklarını ifade etmişti.