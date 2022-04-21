Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Rus güçleri Mariupol'ü ele geçirdi

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da uzun zamandır kuşatma altındaki Mariupol şehrinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini bildirdiği aktarıldı.

Reuters’ın aktardığın habere göre, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiğini Rusya lideri Putin’e bildiren Savunma Bakanı Şoygu, şehirden 142 binden fazla sivilin tahliye edildiğini de ekledi.

Şoygu, Rusya liderine Mariupol'deki Azovstol çelik imalat tesisinde hâlâ yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker olduğunu söyledi. Azovstol için kuşatma talimatı veren Putin, Rusya’nın Mariupol’de Azovstal çelik imalat tesisinden ayrılan Ukraynalı askerlerin öldürülmeyeceğini, saygılı bir muamele göreceklerini garanti ettiğini söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

Azovstol kuşatılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azovstol çelik imalat tesisine salıdır planını iptal ettiği, bunun yerine tesisin kuşatılması emri verdiğini belirtti.

Putin, Savunma Bakanı Şoygu’ya “bir sineğin bile kaçamayacağı şekilde” kuşatma emri verdi.