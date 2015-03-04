Savunma Bakanı: Musul operasyonunda Irak'ın yanındayız

Irak'ın yanındayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan, Musul'u IŞİD'den kurtarmak için düzenlenecek operasyona Türkiye'nin de destek vereceği iddialarıyla açıklama geldi. Yılmaz, "Musul'a başlatılacak bir operasyonda Irak'ın yanındayız. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesinde her türlü istihbarat ve lojistik desteği vermeye hazırdır" dedi.



Musul Valisi Esil Nuceyfi, Musul'u IŞİD'den kurtarmak için düzenlenecek operasyona Türkiye'nin de destek vereceğini iddia etmişti.

Kürt haber portalı Rüdaw'a konuşan Nuceyfi, “Türkiye, Musul operasyonuna katılmaya karar verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Nuceyfi, “Türkiye’nin operasyona askeri ve lojistik destek sağlayacağını, ayrıca silah göndereceğini” de iddia etmişti.



ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Haziran 2014'ten bu yana IŞİD’in kontrolünde bulunan Musul'un kurtarılması için hazırlık yaptığı belirtiliyor.