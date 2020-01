Savunma Bakanı: Menbiç'te diplomatik çözüm askeri seçeneğin önündedir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, çoğunluğunu PYD'nin oluşturduğu SDG'nin Menbiç'te bulunmasına ilişkin olarak "Bizim kırmızı çizgimiz, kesinlikle Menbiç'te PYD unsurunun kalmamasıdır. Diplomatik seçeneği sonuna kadar zorlamak zorundayız. Sonuçta diplomatik çözüm her zaman askeri seçeneğin önündedir ve öyle olmalıdır. Başka hiçbir çözüm kalmazsa askeri seçenek değerlendirilmeli" diye konuştu.

Rus askerlerin PYD arması takması ve Menbiç'te Rusya ve ABD bayraklarının dalgalanmasına da değinen Savunma Bakanı, "Ruslar biz PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz gibi bir yaklaşımı var. Biliyorsunuz Ruslar PKK'yı da resmen terör örgütü olarak tanımıyor. Hem Rus hem de ABD'li mevkidaşlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Eğer PYD ile iş yapılırsa bölgenin belki DEAŞ'tan temizlenebileceğini ama DEAŞ sonrası daha büyük bir kaosa girme riskiyle karşı karşıya olduğunu anlatıyoruz. Anlıyoruz diyorlar ama kendi politikalarını uygulamaktan geri durmuyorlar" açıklamasında bulundu.

A Haber'de Ajans Bugün programına çıkan Işık'ın Menbiç'e ilişkin yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

"PYD, Menbiç'te ABD, Rusya ve rejim bayrağını sallıyor. Oraya girmesini tek istemediği güç Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu. Kantonların birleştirilmesi sözünden vazgeçmiş değiller. ABD'nin Türkiye'ye verdiği sözü tutmasını istiyoruz. 'Menbiç'te PYD unsuru kalmayacak' diye söz verdiler. PYD farklı bir atraksiyon yaptı. Rejim ve Rusya'yı Menbiç'e sokmaya kalktı. Bunun görüşmeleri hem Rus tarafıyla hem de ABD tarafıyla devam ediyor. Bizim kırmızı çizgimiz, kesinlikle Menbiç'te PYD unsurunun kalmamasıdır. Bu bizim için birinci önceliktir. Bunu sağlayacağız. Diplomatik seçeneği sonuna kadar zorlamak zorundayız. Burada Rus ve ABD bayrağı var. Bu konuda sözlerini tutmalarını bekliyoruz.

"(Rus askerlerinin PYD arması takması) Ruslar biz PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz gibi bir yaklaşımı var. Biliyorsunuz Ruslar PKK'yı da resmen terör örgütü olarak tanımıyor. Ancak biz PYD'nin bölge için ne kadar tehlikeli olduğunu hem Rus hem de ABD'li mevkidaşlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Eğer PYD ile iş yapılırsa bölgenin belki DEAŞ'tan temizlenebileceğini ama DEAŞ sonrası daha büyük bir kaosa girme riskiyle karşı karşıya olduğunu anlatıyoruz. 'Anlıyoruz' diyorlar ama kendi politikalarını uygulamaktan geri durmuyorlar.

"(Kantonlar) Bunlar hiçbir zaman PYD/YPG olarak oluşturduk demiyorlar. SDG kılıfını kullanıyorlar. PYD'den başka organizasyon olmadığını biliyoruz ve bunu diğer ülkelerle paylaşıyoruz. Türkiye'nin bir taraftan baskısını üzerlerinde hissediyorlar. Ama diğer taraftan da Amerika ve Rusya bayraklarıyla rejim bayraklarıyla faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor.

"(Diplomasi seçeneği) Şu an önünde zaten baştan beri önünde. Her zaman yani. Sonuçta diplomatik seçenek ve diplomatik çözüm her zaman askeri seçeneğin önündedir ve öyle olmalıdır. Başka hiçbir çözüm kalmazsa askeri seçenek değerlendirilmeli."