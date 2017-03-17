Savunma Bakanı Fikri Işık 15 Temmuz'un bilançosunu açıkladı

Mili Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle TSK'dan 6.511 personelle ilgili çıkarma işlemi yapıldığını, 16 bin 409 kişinin de askeri öğrenci statüsünü kaybettiğini bilgisini verdi.

Bakan Işık’ın CHP'li Tanrıkulu'ya verdiği yanıt şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma işlemi tesis edilen personel sayısı 6.511'dir. Ayrıca 4.090 Askerî Lise Öğrencisi, 6.140 Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi ile 6.179 lisans düzeyinde (Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fakülte Yüksekokulu) olmak üzere toplam 16.409 kişi askerî öğrencilik statüsünü kaybetmiştir."